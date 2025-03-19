Продаж портів у Панамі США обурив Пекін: Китай розпочав розслідування
- Китай розпочав розслідування через продаж гонконзькою компанією CK Hutchison своїх портів у Панамі інвесторам на чолі з американською компанією BlackRock.
- Пекін незадоволений угодою на 22,8 мільярда доларів США, укладеною без його погодження, і намагається знайти способи заблокувати її, хоча має обмежені юридичні можливості.
Китайська влада розпочала розслідування після того, як гонконзька компанія CK Hutchison погодилася продати свої активи, зокрема й два порти в Панамі, інвесторам на чолі з американською компанією BlackRock.
Китай незадоволений продажем Панамських портів
Пекін висловив невдоволення тим, що угоду на 22,8 мільярда доларів США уклали без його погодження. Китайська влада планувала використовувати цей актив як інструмент впливу у переговорах зі США., передає 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.
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Китайські регулятори отримали завдання проаналізувати угоду та знайти способи її блокування. Однак Пекін має обмежені юридичні можливості для втручання, оскільки активи розташовані поза межами материкового Китаю та Гонконгу.
Цікаво, що попри незгоду Пекіна, сторони планують підписати остаточні документи до 2 квітня. Після цього необхідно буде отримати схвалення регуляторів. Раніше китайський уряд відкрито заявив, що угода є "зрадою китайського народу".
Що відомо про ситуацію з Панамським каналом
- Акції гонконзької CK Hutchison впали на понад 6% після того, як Китай розкритикував продаж портів у Панамському каналі та закликав компанію переглянути угоду з BlackRock на 22,8 мільярда доларів США.
- Під час інавгурації Дональд Трамп заявив про намір повернути контроль над Панамським каналом, звинувативши Китай у його експлуатації. На цьому тлі BlackRock домовилася про купівлю двох портів у Гонконгу, що посилило напругу між Вашингтоном і Пекіном.