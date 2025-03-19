Продаж портів у Панамі США обурив Пекін: Китай розпочав розслідування

Китайська влада розпочала розслідування після того, як гонконзька компанія CK Hutchison погодилася продати свої активи, зокрема й два порти в Панамі, інвесторам на чолі з американською компанією BlackRock.

Китай незадоволений продажем Панамських портів

Пекін висловив невдоволення тим, що угоду на 22,8 мільярда доларів США уклали без його погодження. Китайська влада планувала використовувати цей актив як інструмент впливу у переговорах зі США., передає 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.

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Китайські регулятори отримали завдання проаналізувати угоду та знайти способи її блокування. Однак Пекін має обмежені юридичні можливості для втручання, оскільки активи розташовані поза межами материкового Китаю та Гонконгу.

Цікаво, що попри незгоду Пекіна, сторони планують підписати остаточні документи до 2 квітня. Після цього необхідно буде отримати схвалення регуляторів. Раніше китайський уряд відкрито заявив, що угода є "зрадою китайського народу".

Що відомо про ситуацію з Панамським каналом