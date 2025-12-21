Стіл на Новий рік стане дорожчим: як застілля вдарить по гаманцю
- Вартість новорічного столу в Україні на 2026 рік зросла на майже 11% порівняно з минулим роком.
- Основні причини подорожчання продуктів включають економічну невизначеність, вплив війни та підвищення цін на енергоносії.
Цьогоріч новорічний стіл для українців обійдеться дорожче, ніж торік. Зокрема, подорожчали чи не найбільше за рік молочні продукти, м'ясо тощо. Натомість овочі навпаки подешевшали. А традиційні делікатеси, наприклад, червона ікра, стануть додатковими витратами.
Яка вартість столу на Новий рік 2026?
За розрахунками Інституту аграрної економіки, новорічне меню цьогоріч дорожче на майже 11%, ніж торік, повідомляє директор Інституту Юрій Лупенко, передає 24 Канал.
Читайте також Курс бив історичний рекорд․ Як пройшла гривня 2025 рік й чи чекати на зміцнення у 2026 році
Отже, салати, м'ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо обійдуться на родину з 4-х осіб близько 3 980 гривень.
Здорожчання продуктів до новорічного столу є прямим наслідком війни, адже українська економіка та домогосподарства зазнали значних матеріальних втрат.
На тлі повномасштабного вторгнення характерними чинниками цього року, які сприяли подальшому підвищенню цін на харчові продукти є скорочення виробництва, збільшення тарифів на електроенергію, підвищення цін на енергоносії тощо,
– каже Юрій Лупенко.
Водночас інші розрахунки дещо відрізняються. Наприклад, діапазон ціни за традиційний продуктовий кошик до новорічного столу, яку для 24 Каналу розрахували в "Сільпо", складе від 2 300 гривень до понад 4 700 гривень, залежно від формату.
- Бюджетний варіант, а це олів'є, оселедець під шубою, м'ясні нарізки, ігристе – від 2 316 гривень,
- Ексклюзивний набір (з преміальними сирами, ікрою, копченостями, імпортним просеко та штоленом) – від 2 979 гривень,
- Вишуканий набір (з делікатесами, як сир гауда, ікра, просеко, оливки з лимоном) – від 4 742 гривень.
Які продукти найбільше подорожчали?
У коментарі для 24 Каналу аналітик УКАБ Максим Гопка також додає, що аналіз споживчих цін на продукти у грудні 2025 року демонструє здорожчання більшості категорій у річному розрізі, за винятком окремих позицій овочів.
- Зокрема, вартість продуктів для м'ясних страв суттєво зросла: яловичина (гуляш) подорожчала на 17%, а куряче філе – на рекордні 45%.
- Сирна нарізка стане однією з найдорожчих позицій на новорічному столі – 700 гривень за кілограм, що на 40% більше, ніж торік. Річ у тім, що попри загальний тренд зменшення гуртових цін на молочну сировину, виробники утримують високі ціни на сир і масло через дорогі енергоресурси.
Крім того, незамінною частиною новорічного столу є мандарини та апельсини. Пропозиція на ринку цитрусових стабільна завдяки імпорту з основних постачальників. Середня вартість мандаринів коливається від 60 до 90 гривень за кілограм, що поки на 10% менше, ніж минулого року. А вартість апельсинів дорівнює торішній вартості.
Які ціни на різні новорічні страви?
- Салат "Олів'є"
На 3 кілограми традиційної рецептури треба буде витрати десь 406,87 гривні, що на майже 6% більше, аніж при святкуванню Нового року 2025 року, свідчать дані Інституту аграрної економіки.
Найдорожчим інгредієнтом стала ковбаса – 180 гривень за пів кіло, а зростання ціни склало 12,5% залежно від виробника.
Натомість овочі значно подешевшали станом на грудень 2025 року. Загалом ціна на картоплю в цьому році знизилася порівняно з минулим роком на 57,6% – до 8,50 гривні за 580 грамів.
Дві морквини (280 грамів) обійдуться у 3,18 гривні, що менше на понад 60%, а 2 цибулини (230 грамів) – 1,75 гривні (-58%).
Зауважте! Решту компонентів святкового салату обійдуться дорожче, ніж торік: 6 штук яєць курячих (360 грамів) коштують 49,08 гривні (+4,8%), зелений горошок – 62,50 гривні за пів кіло (+11,5%), консервовані огірки – 43,92 гривні за 200 грамів (+14,9%). Заправити салат майонезом (350 грамів) обійдеться у 57,99 гривні (+14,3%).
- Салат "Оселедець під шубою"
Внаслідок того що ціни на овочі у поточному році знизилися, вартість традиційного салату на 1,6 кілограма складе всього 174,83 гривні, що лише на 4% дорожче, ніж торік (168,20 гривні).
Левову частку вартості традиційного салату складе філе оселедця – 135 гривень за пів кіло (+13,4%). Майонез (180 грамів) обійдеться у 29,82 гривні.
Натомість овочі знизилися вдвічі проти минулого року: за 2 картоплини (280 грамів) потрібно заплатити 4,10 гривні (-57,6%), 1 морквину (190 грамів) – 2,16 гривні (-62,3%), 1 буряк (250 грамів) – 2,46 гривні (-49,4%), 1 цибулину (170 грамів) – 1,29 гривні (-58%).
- М'ясні продукти
Витрати на такі продукти зросли на 23% загалом. Тому за 350 грамів сирокопченої ковбаси "Брауншвейзька" треба буде заплатити 410 гривень, що більше на 22% проти цін у 2024 році.
Пів кіло бекону запеченого обійдеться у 276 гривень, що більше на 21%, а кілограм битка зі свинини – 339 гривні, що більше на 15%.
М'ясо птиці подорожчало найбільше серед усіх видів – за кіло курячого філе доведеться заплатити в середньому 244 гривень, що дорожче на 40%.
Цікаво! Загальна вартість м'ясних продуктів на новорічний стіл складе 1 269 гривень.
- Молочні продукти
За 300 грамів твердого сиру треба віддати 176 гривень, що більше на 19%, а за пачку вершкового масла у 200 грамів – 118 гривень, що дорожче на 14%.
- Вартість овочів
Загалом вартість овочів складе 473 гривні на столі, де за 2 кілограми картоплі треба віддати 29 гривень, за гриби печериці (1 кілограм) – 140 гривень, а за перець солодкий (0,5 кілограма) – 128 гривень.
Натомість огірки свіжі обійдуться в 0,5 кілограма – 49 гривень, а помідори (1 кілограм) – 127 гривень.
- Фрукти на святковому столі
На стіл купити фрукти обійдеться у 200 гривень, що менше на 22%, ніж торік. За 2 кілограми мандаринів треба заплатити 116 гривень, а за 1 кілограм бананів в середньому 62 гривні. За 1 лимон (200 грамів) – 22 гривні.
- Алкоголь, різні напої та інше
Наприклад батон білого хліба коштуватиме десь 35 гривень (+25%), а шоколадні цукерки – в середньому 326 гривень за кілограм (16%).
Пляшка "Артемівського" (0,75 літра) обійдеться у 239 гривень, а за пляшку бренді "Шабо" (0,5 літра) – 278 гривень.
Натомість безалкогольні напої до святкового столу обійдуться у 149 гривень: за сік "Наш Сік" мультивітамін 950 мілілітрів доведеться заплатити 61,90 гривні (+57 %), за напій "Кока-кола" (1,75 літра) – 60,80 гривні (+26%), за мінеральну воду "Моршинська" (1,5 літра) – 26,38 гривні (+14%).
- Делікатеси
Якщо бюджетний варіант вартості столу складає 3 980 гривень, для сімей, які купують ще й делікатеси, як-от червона ікра чи червона риба, доведеться заплатити додаткові 813 гривень.
Залежно від виробника баночка червоної ікри (100 грамів) обійдеться в 469 гривень, а 180 грамів червоної риби – в 344 гривні. Тобто новорічний стіл з делікатесами складе 4 793 гривень.
Довідка. Вартість новорічного столу на 2026 рік розраховувалася відповідно до даних Міністерства фінансів. Крім того, розрахунки ґрунтуються на щоденному моніторингу цін на основні харчі у супермаркетах Auchan, Megamarket, Metro та Novus станом на 11 грудня 2025 року.
Скільки коштував новорічний стіл торік?
За оцінкою УКАБ, торік вартість приготування новорічного столу в середньому зросло на 13% – 14% порівнюючи з 2024 роком.
Як розрахували в Інституті аграрної економіки, стіл обійшовся в середньому в 3 594 гривні на 4-х осіб. Цікаво, що сім'ям, які планують додати до святкового меню делікатеси, довелося витратити додатково ще десь 739 гривень.
Традиційний для новорічного столу салат "Олів'є" тоді обійшовся в 384,41 гривні, що на майже 18% дорожче порівняно з попереднім роком. А найдорожчим інгредієнтом стала ковбаса. Натомість салат "Оселедець під шубою" коштував 168,19 гривні, що дорожче на 22%.