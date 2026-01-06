"3 000 кілометрів Україною": скільки квитків на потяг отримали українці за місяць

Програма безплатних поїздок залізницею "3000 кілометрів Україною" має велику популярність. Лише за перший місяць з моменту її старту українці вже отримали 80 тисяч залізничних квитків.

Наскільки популярна програма УЗ?

Водночас зареєструвалися на програму в додатку Укрзалізниці 500 тисяч жителів, передає 24 Канал з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Загалом усі ці поїздки разом склали 38 мільйонів кілометрів, які українці проїхали в межах програми "3000 кілометрів Україною",

– розповів міністр.

Очільник Мінрозвитку нагадав, що наразі діє перший етап програми "3000 кілометрів Україною", який розповсюджується на потяги з та до прифронтових регіонів. На цей час участь у ній можуть взяти:

люди старшого віку;

сім'ї з дітьми;

родини військових;

волонтери тощо.

Найпопулярнішими за перший місяць дії програми були кілька напрямків:

Одеса – Запоріжжя №52/51;

Херсон – Барвінкове ️№101/102;

Суми – Рахів №143/144;

Запоріжжя – Ковель №88.

Для дітей з Балаклії та Чугуєва, Приморська та Кирилівки, Новобогданівки та Запоріжжя це були мандрівки до Києва й Львова. Дітлахи побачили справжні паровози, покаталися Чарівним експресом у компанії казкових персонажів та відвідали місцеві екскурсії,

– додали в Укрзалізниці.

Зауважте! Державна програма "3 000 кілометрів Україною", яка спочатку називалася "УЗ-3000", стартувала 3 грудня. Одразу вона стала неабияк популярною серед українців. Лише першу годину понад 30 тисяч людей активували її у застосунку, повідомили в УЗ.

Як працює програма безплатних поїздок?

Кулеба пояснив, що програма безплатних поїздок залізницею працює без залучення додаткових коштів з бюджету.

"3000 км Україною" поєднує соціальну складову з ефективним управлінням пасажиропотоками: стимулює поїздки в менш завантажені дні та години, знижує пікове навантаження,

– наголосив міністр.

Надалі, за його словами, програму планують масштабувати, заявки чому у позапікові періоди Укрзалізниця зможе запропонувати вже до 250 тисяч місць на місяць. На думку Кулеби, це зробить подорожі доступнішими для українців.

Варто знати! У Мінрозвитку підкреслили, що результати першого місяця роботи програми продемонстрували її ефективність, оскільки вона підтримала жителів прифронтових регіонів, зменшила навантаження на УЗ та стабілізувала її роботу.

