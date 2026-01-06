Укр Рус
6 січня, 11:05
4

"3 000 кілометрів Україною": скільки квитків на потяг отримали українці за місяць

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Програма "3000 кілометрів Україною" забезпечила 80 тисяч безплатних залізничних квитків за перший місяць, з 500 тисячами зареєстрованих учасників.
  • Програма ефективно знизила навантаження на залізницю та підтримала жителів прифронтових регіонів.

Програма безплатних поїздок залізницею "3000 кілометрів Україною" має велику популярність. Лише за перший місяць з моменту її старту українці вже отримали 80 тисяч залізничних квитків.

Наскільки популярна програма УЗ?

Водночас зареєструвалися на програму в додатку Укрзалізниці 500 тисяч жителів, передає 24 Канал з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Загалом усі ці поїздки разом склали 38 мільйонів кілометрів, які українці проїхали в межах програми "3000 кілометрів Україною", 
– розповів міністр

Очільник Мінрозвитку нагадав, що наразі діє перший етап програми "3000 кілометрів Україною", який розповсюджується на потяги з та до прифронтових регіонів. На цей час участь у ній можуть взяти: 

  • люди старшого віку;
  • сім'ї з дітьми;
  • родини військових;
  • волонтери тощо. 

Найпопулярнішими за перший місяць дії програми були кілька напрямків: 

  • Одеса – Запоріжжя №52/51;
  • Херсон – Барвінкове ️№101/102;
  • Суми – Рахів №143/144;
  • Запоріжжя – Ковель №88.

Для дітей з Балаклії та Чугуєва, Приморська та Кирилівки, Новобогданівки та Запоріжжя це були мандрівки до Києва й Львова. Дітлахи побачили справжні паровози, покаталися Чарівним експресом у компанії казкових персонажів та відвідали місцеві екскурсії, 
– додали в Укрзалізниці

Зауважте! Державна програма "3 000 кілометрів Україною", яка спочатку називалася "УЗ-3000", стартувала 3 грудня. Одразу вона стала неабияк популярною серед українців. Лише першу годину понад 30 тисяч людей активували її у застосунку, повідомили в УЗ. 

Як працює програма безплатних поїздок? 

Кулеба пояснив, що програма безплатних поїздок залізницею працює без залучення додаткових коштів з бюджету.

"3000 км Україною" поєднує соціальну складову з ефективним управлінням пасажиропотоками: стимулює поїздки в менш завантажені дні та години, знижує пікове навантаження, 
– наголосив міністр. 

Надалі, за його словами, програму планують масштабувати, заявки чому у позапікові періоди Укрзалізниця зможе запропонувати вже до 250 тисяч місць на місяць. На думку Кулеби, це зробить подорожі доступнішими для українців. 

Варто знати! У Мінрозвитку підкреслили, що результати першого місяця роботи програми продемонстрували її ефективність, оскільки вона підтримала жителів прифронтових регіонів, зменшила навантаження на УЗ та стабілізувала її роботу.  

Що відомо про програму?

  • 1 листопада президент України Володимир Зеленський анонсував запуск нової програми, яка дозволяє українцям безплатно подорожувати залізницею на 3 тисячі кілометрів всередині країни. Ініціатива отримала назву "3 000 кілометрів Україною", адже саме таку відстань долає потяг від Запоріжжя до Ужгорода і назад – це наразі найдовший пасажирський маршрут в Україні.

  • Бонусні кілометри, які нараховуються учасникам програми, не обов’язково витрачати за одну поїздку. Вони залишатимуться активними до кінця 2026 року, що дає можливість планувати подорожі на власний розсуд.

  • Для оформлення безплатної поїздки пасажири можуть обирати місця у плацкартних та купейних вагонах, а також у другому класі поїздів "Інтерсіті". Проте доступність місць залежить від наявності вільних квитків на конкретний рейс.