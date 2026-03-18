До 3 тисяч гривень на картку: хто отримає такі виплати вже після 20 березня
- Українці, які користуються програмою "Національний кешбек", отримають до 3 тисяч гривень за покупки українських товарів у січні 2026 року після 20 березня.
- Кешбек становить 10% від загальної вартості покупок, але не перевищує 3 тисячі гривень.
Вже за кілька днів сотні тисяч українців зможуть отримати на свою банківську картку до 3 тисяч гривень. Їм повернуть частково кошти за товари вітчизняного виробництва, які купувалися у січні 2026 року.
Які кошти можна повернути за покупки?
Йдеться по тих громадян, які користуються програмою "Національний кешбек".
Дивіться також Індексація пенсій, зростання соцвиплат та вищі тарифи на зв'язок: що зміниться з 1 березня
Спочатку уряд планував, що українці отримають кошти за програмою наприкінці лютого за грудень 2025 року та за січень 2026 року.
Однак наразі відомо, що кошти "Національного кешбеку" за перший місяць цього року мають перерахувати наприкінці березня – приблизно після 20 числа.
Програма працює доволі просто.:
- Людина отримає тим більший кешбек, чим більше українських товарів купує протягом місяця.
- Проте "Національний кешбек" має обмеження – користувачам програми повертають не більше як 3 тисячі гривень за покупки.
Зауважте! За умовами програми, повернення коштів за січень 2026 року відбудеться ще за старими правилами. Тобто кешбек за купівлю товарів становить 10% від їхньої загальної вартості. Те ж саме стосується і відрахувань за лютий.
Як змінилися умови програми з 1 березня?
Та вже з 1 березня умови програми "Національний кешбек" змінилися. Про це повідомили у Міністерстві економіки.
Замість 10% повернення відтепер діє диференційована шкала нарахувань – 5% або 15% залежно від категорії товарів.
Такий підхід дозволяє посилити підтримку українських виробників у категоріях, де українські товари стикаються з агресивним імпортом,
– пояснюють в Мінекономіки.
Таким чином, 15% нараховуватимуть на товари українського виробництва в категоріях, де частка імпорту перевищує 35%;
Сюди зарахували непродовольчі товари та деякі продукти:
- косметику та засоби гігієни;
- побутову хімію;
- товари для дому, ремонту та будівництва;
- товари для тварин;
- канцелярію;
- одяг, взуття;
- а також тверді і м’які сири;
- деякі види макаронних виробів і круп.
Тоді як 5% кешбеку можна отримати за українські товари в категоріях, де частка імпорту менша за 35%.
Зокрема, мова йде про такі товари:
- солодощі та кондитерські вироби;
- безалкогольні напої;
- аптечна продукція;
- товари для саду та городу;
- снеки, консервовані продукти;
- овочі та фрукти;
- риба та морепродукти;
- олія, м’ясо, молочні продукти (крім твердих і м’яких сирів);
- соуси та приправи;
- хліб та свіжа випічка, борошно та інші товари для випічки;
- заморожені продукти;
- яйця, інша бакалія.
На що можна витратити кешбек?
Водночас витратити кошти "Національного кешбеку" українці можуть не на всі товари та послуги, але лише на визначений перелік. Наприклад, за ці кошти не можна поповнити рахунок мобільного чи оплатити інтернет.
Зате дозволяється оплатити:
- комунальні послуги;
- поштові послуги;
- продукти українського виробництва в магазинах та супермаркетах;
- українські ліки та медичні вироби;
- книги та іншу друковану продукцію;
- або витрати на благодійність, наприклад, на донати для ЗСУ.
Важливо! Незмінним залишається те, що нарахування йдуть на картку "Національний кешбек". А перевірити суми можна у застосунку Дія.
Який кешбек на пальне діятиме в Україні?
12 березня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко оголосила про запровадження програми кешбеку на пальне, яка діятиме до 1 травня. Йдеться про часткове повернення коштів за заправку на АЗС. Розмір відшкодування залежатиме від виду пального – від 5 до 15%.
Згодом видання "НафтоРинок" написало, що програма фактично стартує вже з понеділка, 23 березня. Про це Свириденко нібито повідомила під час зустрічі з представниками мереж АЗС.
Водночас, за словами енергетичного аналітика Володимира Омельченка у коментарі для 24 Каналу, така ініціатива означає додаткове навантаження на бюджет, який і без того має дефіцит. Фактично, зазначає він, коштом платників податків стимулюватиметься споживання імпортного пального, адже власного виробництва бензину та дизелю в Україні наразі недостатньо.