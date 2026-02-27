Коли українці отримають "Національний кешбек" за грудень?

Про те, скільком українцям виплатять "бонус", йдеться в повідомленні Дії.

Від сьогодні, 27 лютого, на рахунки українців почнуть надходити виплати кешбеку за грудень. Так, 4,4 мільйона громадян отримають 699 мільйонів гривень виплат.

Зауважте! За грудень українці купили продуктів власного виробництва на майже 7 мільярдів гривень.

Зазначається, що це найбільший обсяг покупок від старту програми. Зокрема в Дії розповіли, що до проєкту "Зроблено в Україні" долучилися сотні тисяч товарів та більше ніж 34 тисячі точок продажу.

Використати отриманий кешбек можна на оплату комуналки, поштових послуг, ліків, книг та продуктів українського виробництва. Водночас можна донатити на Сили оборони.

Що відомо про оновлення програми нацкешбеку?

Мінцифри повідомляє, що з 1 березня кешбек почнуть нараховувати інакше. За купівлю українських товарів можна буде повернути до 15% від їхньої вартості. Відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару.

15% нараховуватимуть на українські товари в категоріях, де імпорт в споживчому кошику перевищує 35%. Тут йдеться переважно про непродовольчі товари: одяг, взуття, косметика, побутова хімія, товари для дому, ремонту та тварин, канцелярія. Зокрема можуть бути окремі продукти – тверді та м’які сири, деякі види макаронів і круп.

5% кешбеку нараховуватимуть на українські товари в категоріях, де імпорт в споживчому кошику нижчий за 35%. Йдеться про хліб, м'ясо, молочні продукти (крім сирів), яйця, олію, овочі та фрукти, рибу, консерви, солодощі, снеки, напої, соуси, зокрема ліки та товари для саду.

А щоб перевірити, скільки відсотків кешбеку можна повернути за купівлю певного продукту – можна буде скористатися спеціальним сканером штрихкодів. Він з'явиться в Дії. Треба навести камеру на штрихкод і отримаєте необхідну інформацію на екрані власного смартфона.

Що ще відомо про програму "Національний кешбек"?

Оновлений кешбек з березня запускають з метою збільшити попит серед українців та товари власного виробництва. Зазначається, що вигідніші умови можуть залучити більшу кількість людей. Однак варто бути уважними до категорій, у яких купуєте товари, аби точно знати, на який відсоток "повернення коштів" очікувати.

Водночас раніше повідомлялося, що програма не допомогла українському бізнесу. Трішки більше 40% усіх підприємців зазначили, що не відчули жодного впливу на їхню діяльність, особливо покращень.