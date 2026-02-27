Когда украинцы получат "Национальный кэшбек" за декабрь?

О том, скольким украинцам выплатят "бонус", говорится в сообщении Дии.

С сегодняшнего дня, 27 февраля, на счета украинцев начнут поступать выплаты кэшбэка за декабрь. Так, 4,4 миллиона граждан получат 699 миллионов гривен выплат.

Заметьте! За декабрь украинцы купили продуктов собственного производства на почти 7 миллиардов гривен.

Отмечается, что это наибольший объем покупок от старта программы. В частности в Дии рассказали, что к проекту "Сделано в Украине" присоединились сотни тысяч товаров и более 34 тысяч точек продаж.

Использовать полученный кэшбек можно на оплату коммуналки, почтовых услуг, лекарств, книг и продуктов украинского производства. В то же время можно донатить на Силы обороны.

Что известно об обновлении программы нацкешбека?

Минцифры сообщает, что с 1 марта кэшбек начнут начислять иначе. За покупку украинских товаров можно будет вернуть до 15% от их стоимости. Процент кэшбека будет зависеть от категории товара.

15% будут начислять на украинские товары в категориях, где импорт в потребительской корзине превышает 35%. Здесь речь идет преимущественно о непродовольственных товарах: одежда, обувь, косметика, бытовая химия, товары для дома, ремонта и животных, канцелярия. В частности могут быть отдельные продукты – твердые и мягкие сыры, некоторые виды макарон и круп.

5% кэшбэка будут начислять на украинские товары в категориях, где импорт в потребительской корзине ниже 35%. Речь идет о хлебе, мясо, молочные продукты (кроме сыров), яйца, масло, овощи и фрукты, рыбу, консервы, сладости, снеки, напитки, соусы, в частности лекарства и товары для сада.

А чтобы проверить, сколько процентов кэшбэка можно вернуть за покупку определенного продукта – можно будет воспользоваться специальным сканером штрихкодов. Он появится в Дии. Надо навести камеру на штрихкод и получите необходимую информацию на экране собственного смартфона.

Что еще известно о программе "Национальный кэшбек"?

Обновленный кэшбек с марта запускают с целью увеличить спрос среди украинцев и товары собственного производства. Отмечается, что выгодные условия могут привлечь большее количество людей. Однако стоит быть внимательными к категориям, в которых покупаете товары, чтобы точно знать, на какой процент "возврата средств" ожидать.

В то же время ранее сообщалось, что программа не помогла украинскому бизнесу. Чуть больше 40% всех предпринимателей отметили, что не почувствовали никакого влияния на их деятельность, особенно улучшений.