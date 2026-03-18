Какие средства можно вернуть за покупки?
Речь идет о тех гражданах, которые пользуются программой "Национальный кэшбек".
Сначала правительство планировало, что украинцы получат средства по программе в конце февраля за декабрь 2025 года и за январь 2026 года.
Однако сейчас известно, что средства "Национального кэшбека" за первый месяц этого года должны перечислить в конце марта – примерно после 20 числа.
Программа работает довольно просто..:
- Человек получит тем больший кэшбек, чем больше украинских товаров покупает в течение месяца.
- Однако "Национальный кэшбек" имеет ограничения – пользователям программы возвращают не более 3 тысяч гривен за покупки.
Заметьте! По условиям программы, возврат средств за январь 2026 года состоится еще по старым правилам. То есть кэшбек за покупку товаров составляет 10% от их общей стоимости. То же самое касается и отчислений за февраль.
Как изменились условия программы с 1 марта?
Но уже с 1 марта условия программы "Национальный кэшбек" изменились. Об этом сообщили в Министерстве экономики.
Вместо 10% возврата отныне действует дифференцированная шкала начислений – 5% или 15% в зависимости от категории товаров.
Такой подход позволяет усилить поддержку украинских производителей в категориях, где украинские товары сталкиваются с агрессивным импортом,
– объясняют в Минэкономики.
Таким образом, 15% будут начислять на товары украинского производства в категориях, где доля импорта превышает 35%;
Сюда причислили непродовольственные товары и некоторые продукты:
- косметику и средства гигиены;
- бытовую химию;
- товары для дома, ремонта и строительства;
- товары для животных;
- канцелярию;
- одежду, обувь;
- а также твердые и мягкие сыры;
- некоторые виды макаронных изделий и круп.
Тогда как 5% кэшбэка можно получить за украинские товары в категориях, где доля импорта меньше 35%.
В частности, речь идет о таких товарах:
- сладости и кондитерские изделия;
- безалкогольные напитки;
- аптечная продукция;
- товары для сада и огорода;
- снеки, консервированные продукты;
- овощи и фрукты;
- рыба и морепродукты;
- масло, мясо, молочные продукты (кроме твердых и мягких сыров);
- соусы и приправы;
- хлеб и свежая выпечка, мука и другие товары для выпечки мука и другие товары для выпечки;
- замороженные продукты;
- яйца, другая бакалея.
На что можно потратить кэшбек?
В то же время потратить средства "Национального кэшбека" украинцы могут не на все товары и услуги, но только на определенный перечень. Например, за эти средства нельзя пополнить счет мобильного или оплатить интернет.
Зато разрешается оплатить:
- коммунальные услуги;
- почтовые услуги;
- продукты украинского производства в магазинах и супермаркетах;
- украинские лекарства и медицинские изделия;
- книги и другую печатную продукцию;
- или расходы на благотворительность, например, на донаты для ВСУ.
Важно! Неизменным остается то, что начисления идут на карту "Национальный кэшбек". А проверить суммы можно в приложении Дия.
Какой кэшбек на топливо будет действовать в Украине?
12 марта премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила о введении программы кэшбек на топливо, которая будет действовать до 1 мая. Речь идет о частичном возврате средств за заправку на АЗС. Размер возмещения будет зависеть от вида топлива – от 5 до 15%.
Впоследствии издание "НефтеРынок" написало, что программа фактически стартует уже с понедельника, 23 марта. Об этом Свириденко якобы сообщила во время встречи с представителями сетей АЗС.
В то же время, по словам энергетического аналитика Владимира Омельченко в комментарии для 24 Канала, такая инициатива означает дополнительную нагрузку на бюджет, который и без того имеет дефицит. Фактически, отмечает он, за счет налогоплательщиков будет стимулироваться потребление импортного топлива, ведь собственного производства бензина и дизеля в Украине пока недостаточно.