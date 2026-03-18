Какие средства можно вернуть за покупки?

Речь идет о тех гражданах, которые пользуются программой "Национальный кэшбек".

Сначала правительство планировало, что украинцы получат средства по программе в конце февраля за декабрь 2025 года и за январь 2026 года.

Однако сейчас известно, что средства "Национального кэшбека" за первый месяц этого года должны перечислить в конце марта – примерно после 20 числа.

Программа работает довольно просто..:

  • Человек получит тем больший кэшбек, чем больше украинских товаров покупает в течение месяца.
  • Однако "Национальный кэшбек" имеет ограничения – пользователям программы возвращают не более 3 тысяч гривен за покупки.

Заметьте! По условиям программы, возврат средств за январь 2026 года состоится еще по старым правилам. То есть кэшбек за покупку товаров составляет 10% от их общей стоимости. То же самое касается и отчислений за февраль.

Как изменились условия программы с 1 марта?

Но уже с 1 марта условия программы "Национальный кэшбек" изменились. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Вместо 10% возврата отныне действует дифференцированная шкала начислений – 5% или 15% в зависимости от категории товаров.

Такой подход позволяет усилить поддержку украинских производителей в категориях, где украинские товары сталкиваются с агрессивным импортом,
– объясняют в Минэкономики.

Таким образом, 15% будут начислять на товары украинского производства в категориях, где доля импорта превышает 35%;

Сюда причислили непродовольственные товары и некоторые продукты:

  • косметику и средства гигиены;
  • бытовую химию;
  • товары для дома, ремонта и строительства;
  • товары для животных;
  • канцелярию;
  • одежду, обувь;
  • а также твердые и мягкие сыры;
  • некоторые виды макаронных изделий и круп.

Тогда как 5% кэшбэка можно получить за украинские товары в категориях, где доля импорта меньше 35%.

В частности, речь идет о таких товарах:

  • сладости и кондитерские изделия;
  • безалкогольные напитки;
  • аптечная продукция;
  • товары для сада и огорода;
  • снеки, консервированные продукты;
  • овощи и фрукты;
  • рыба и морепродукты;
  • масло, мясо, молочные продукты (кроме твердых и мягких сыров);
  • соусы и приправы;
  • хлеб и свежая выпечка, мука и другие товары для выпечки мука и другие товары для выпечки;
  • замороженные продукты;
  • яйца, другая бакалея.

На что можно потратить кэшбек?

В то же время потратить средства "Национального кэшбека" украинцы могут не на все товары и услуги, но только на определенный перечень. Например, за эти средства нельзя пополнить счет мобильного или оплатить интернет.

Зато разрешается оплатить:

  • коммунальные услуги;
  • почтовые услуги;
  • продукты украинского производства в магазинах и супермаркетах;
  • украинские лекарства и медицинские изделия;
  • книги и другую печатную продукцию;
  • или расходы на благотворительность, например, на донаты для ВСУ.

Важно! Неизменным остается то, что начисления идут на карту "Национальный кэшбек". А проверить суммы можно в приложении Дия.

Какой кэшбек на топливо будет действовать в Украине?

  • 12 марта премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила о введении программы кэшбек на топливо, которая будет действовать до 1 мая. Речь идет о частичном возврате средств за заправку на АЗС. Размер возмещения будет зависеть от вида топлива – от 5 до 15%.

  • Впоследствии издание "НефтеРынок" написало, что программа фактически стартует уже с понедельника, 23 марта. Об этом Свириденко якобы сообщила во время встречи с представителями сетей АЗС.

  • В то же время, по словам энергетического аналитика Владимира Омельченко в комментарии для 24 Канала, такая инициатива означает дополнительную нагрузку на бюджет, который и без того имеет дефицит. Фактически, отмечает он, за счет налогоплательщиков будет стимулироваться потребление импортного топлива, ведь собственного производства бензина и дизеля в Украине пока недостаточно.