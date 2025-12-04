Програма "УЗ-3000": українці купили тисячі квитків на мільйони кілометрів
- За першу добу запуску програми "УЗ-3000" було оформлено поїздок на 2,5 мільйона кілометрів.
- Близько 500 родин із Запоріжжя, Харкова, Сум та Чернігова зареєструвались, щоб скористатися святковими "Чарівними Експресами".
У середу, 3 грудня, в Україні відбувся запуск програми "3 000 кілометрів Україною". Лише за добу пасажири оформили поїздок на 2,5 мільйона кілометрів.
Що відомо про програму "УЗ-3000"?
Фокус програми у грудні залишається на прифронтових громадах, пише 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
Це понад 4 000 квитків до прифронтових регіонів та з них. Найпопулярніші напрямки – це поїзди з або до Харкова та Запоріжжя.
Сьогодні – у четвер, 4 грудня – УЗ відкрила можливість пасажирам із дітьми приїхати з прифронтових регіонів до Києва чи Львова та долучитись до "Чарівних Експресів" – залізничних паровозних турів до Дня Святого Миколая.
Близько 500 родин із Запоріжжя, Харкова, Сум та Чернігова вже зареєструвались, щоб використати таку "чарівну" святкову можливість,
– зазначили у компанії.
Цікаво! Загалом в програмі в день запуску вже зареєструвались понад 100 000 користувачів.
Що ще відомо про програму?
Нагадаємо, що квитки за програмою "3 000 кілометрів Україною" доступні в застосунку вже з середи – 3 грудня. Про це повідомили в Укрзалізниці.
У грудні — це поїзди до та з прифронтових міст. Встановлюйте або оновлюйте застосунок, обирайте маршрут і вирушайте до рідних та близьких. Будьте ближче з тими, хто чекає,
– йдеться у повідомленні.
Програмою можна скористатися так:
- Оновити застосунок;
- Активувати програму;
- Обрати рейс.
Слід також додати, що за першу годину вже понад 30 тисяч українців активували програму. Перша тисяча квитків з прифронтових областей розлетілася дуже швидко.
Що ще відомо про Укрзалізницю?
Укрзалізниця запустить новий потяг до Варшави. Крім того, вже у грудні 2025 року Укрзалізниця запустить низку міжнародних сполучень – до Німеччини, Польщі, Австрії та Угорщини.
Також Укрзалізниця анонсувала нові сполучення до Німеччини. Вони відбуватимуться з однією пересадкою.