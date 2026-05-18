Деякі програми підтримки можуть зупинити: в уряді переглядають допомогу

В Україні можуть закрити деякі програми підтримки населення. Наразі уряд пропрацьовує, як оптимізувати державну допомогу і куди краще спрямувати кошти.

Які програми можуть зупинити?

Про це розповів міністр економіки України Олексій Соболев в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, всередині бюджетів міністерства переглядають ресурси, щоб оптимізувати наявні кошти.

Ситуація змінюється і ми змінюємо свої політики, переглядаємо програми… Ми бачимо, що по якихось програмах не використовуємо гроші, тому направимо їх на цю програму, щоб бізнес міг пройти зиму,

– зазначив Соболев.

Міністр пояснив, що йдеться про великі ресурси, які вже забюджетовані. Однак тепер уряд займається їхньою координацією, щоб зосередитися на найкращих програмах підтримки.

Ми зараз організаційно оптимізуємо бюджет і донорські кошти,

– додав Соболев.

Очільник Мінекономіки зауважив, що певні програми можуть припинити. Одні – через складні механізми доступу до коштів, інші – через відсутність потреби у них.

Водночас Соболев не назвав, які саме програми можуть потрапити "під ніж".

Які програми підтримки існують?

Додамо, що наразі в Україні існують різноманітні програми підтримки для населення. Одна з останніх – програма паливного кешбеку.

Вона запрацювала з 20 березня, щоб підтримати українців на тлі зростання цін на пальне, викликане конфліктом в Ірані.

За цією програмою, українські водії можуть заправити автівку на одній з АЗС, яка долучилася до ініціативи, та отримати часткову компенсацію від держави. Суми компенсації на літр пального становлять:

за дизель – 15% від вартості;

за бензин – 10%;

за автогаз – 5%.

Кешбек мая діяти до кінця травня та згодом уряд продовжив його дію ще на один місяць – до 31 травня, щоправда, за новими правилами нарахування, повідомили Мінцифри.

З 1 травня державна підтримка скоротилася вдвічі. За новими правила, водіям повертають лише 500 гривень паливного кешбеку на місяць на одну людину. Раніше ліміт складав тисячу гривень.

Та, як і раніше, скористатися паливним кешбеком можуть усі водії, які беруть участь у програмі "Національний кешбек".

Зауважте! Раніше експерт з енергетики Володимир Омельченко у коментарі 24 Каналу попередив, що кешбек на пальне може призвести до додаткових витрат коштів із державного бюджету. За його оцінкою, кешбек міг коштувати державі до 7,5 мільярда гривень лише за півтора місяця.

Де знайти програми підтримки від держави?

Цьогоріч Кабінет міністрів України запустив єдину цифрову платформу, яка об’єднала всі урядові програми енергетичної підтримки населення взимку. Скористатися сервісом можуть як громадяни, так і представники бізнесу.

На новому порталі "Енергопідтримка" зібрали повну інформацію про доступні програми допомоги. Користувачі можуть ознайомитися з чинними ініціативами, умовами участі в них, а також правилами подання заявок на отримання підтримки.

Серед передбачених напрямів – виплати для аварійних бригад енергетиків, працівників комунальних служб і залізничників, а також "пакунки тепла" для людей з інвалідністю, підтримка для одиноких пенсіонерів, реалізація програми "СвітлоДім" для оснащення житла енергообладнанням тощо.