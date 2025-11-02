Залишилось менше двох місяців: що треба встигнути зробити, аби не втратити пенсію
- Українці за кордоном повинні пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року, щоб не втратити пенсійні виплати.
- Процедура стосується тих, хто перебуває за кордоном понад 183 дні на рік та має тимчасовий захист або статус біженця.
До кінця року залишилося менш як два місяці, тому пенсіонерам варто встигнути виконати певні важливі дії. Пропуск терміну може вплинути на їх пенсійні виплати.
Хто може втратити пенсію з 1 січня?
Українці, які тимчасово перебувають за кордоном, повинні до 31 грудня 2025 року пройти фізичну ідентифікацію, щоб зберегти право на пенсійні та страхові виплати, пише 24 Канал із посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.
Без проходження процедури виплати можуть бути призупинені. Зокрема, згідно з постановою Кабінету Міністрів №299 від 11 лютого 2025 року, це стосується громадян, які:
- перебувають за межами України понад 183 дні на рік (включно з днями від’їзду та приїзду);
- отримали тимчасовий захист або статус біженця;
- не оформили документи на постійне проживання за кордоном.
Як пройти фізичну ідентифікацію пенсіонеру?
Є три способи пройти фізичну ідентифікацію.
- Перший: авторизація через особистий кабінет ПФУ за допомогою електронного підпису "Дія.Підпис" або "Дія ID".
- Другий це ідентифікація через відеозв’язок із представником Пенсійного фонду.
- Третій варіант передбачає надсилання листа до територіального органу ПФУ з документом, що підтверджує особу, та заявою про продовження виплат.
Хто ще може втратити пенсійні виплати?
У 2025 році пенсійні виплати в Україні можуть призупинятися через надання неправдивих документів, смерть пенсіонера або якщо виплати не отримувалися протягом шести місяців.
Також причиною призупинення може бути виїзд до країни, з якою Україна не має угоди про пенсійне забезпечення.