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30 липня, 17:01
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Фейкова інвалідність майже на пів мільйона гривень: прокурора судитимуть за шахрайство

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Прокурор з Черкащини, підозрюваний у шахрайстві, незаконно отримав статус інваліда та пенсію на суму 477 000 гривень.

  • Разом з прокурором у шахрайстві та службовому підробленні підозрюють і голову медико-соціальної експертної комісії.

     

Прокурор із Черкащини за добу оформив собі інвалідність і отримав від держави майже 500 000 гривень пенсії. Тепер судитимуть не тільки його, а й лікаря, який допоміг із шахрайством.

У чому звинувачують прокурора? 

У шахрайстві підозрюється заступник керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області. Обвинувачення щодо нього вже направили до суду, повідомляє 24 Канал з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка

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Сьогодні прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду перший обвинувальний акт щодо незаконного отримання статусу інвалідності прокурором, 
– заявив Кравченко. 

За словами генпрокурора, обвинувачення висунули й голові Черкаської обласної медико-соціальної експертної комісії: 

  • прокурору – у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб;
  • очільнику МСЕК – у службовому підробленні, вчиненому групою осіб. 

Варто знати! Наразі Генпрокуратура перевіряє інші можливі випадки шахрайства. 

За якою схемою діяли підозрювані? 

Генпрокурор розповів деталі шахрайської схеми

  • Підозрюваний ще 31 липня 2020 року отримав від лікаря висновок, що його стан здоров'я є цілком задовільним.
  • Однак це, вочевидь, його не влаштовувало, адже прокурор того ж дня звернувся до медико-соціальної експертної комісії, щоб підтвердити фейкову інвалідність.
  • Того ж таки 31 липня МСЕК видала йому повний пакет документів, встановивши ІІ групу інвалідності.
  • Ці документи прокурор подав до Пенсійного фонду в Черкаській області, де йому оформили пенсію по інвалідності.
  • У підсумку з липня 2020 року до кінця листопада він незаконно отримав від держави пенсію у розмірі 477 000 гривень. 

Під час розслідування підозрюваного звільнили, а Генпрокуратура подала скаргу до дисциплінарної комісії прокурорів. 

Відновлення довіри до прокуратури починається з очищення системи. Цей шлях пройде кожен — незалежно від рангу, статусу чи вигаданого “права на поблажки”, 
– наголосив Кравченко. 

Важливо! За інформацією OBOZ.UA, у шахрайстві підозрюється колишній прокурор Тарас Горобець. 