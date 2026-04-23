Швидко впоралися: у Росії "намалювали" ріст промисловості за тиждень після скарг Путіна

У Росії заявили, що ситуація у промисловості нібито покращується. Після падіння на 0,9% у січні та на 0,8% у лютому промислове виробництво у березні виросло буцімто на 2,3% у річному розрахунку.

Яку статистику "намалював" Росстат?

Про зростання промисловості офіційно повідомив Росстат, пише The Moscow Times.

Покращення ситуації офіційна статистика побачила усього через тиждень після скарг російського диктатора Володимира Путіна.

Статистичні дані показують, що вже два місяці поспіль економічна динаміка, на жаль, знижується. Загалом за січень – лютий ВВП скоротився на 1,8%. У мінусі опинилися обробні галузі та промислове виробництво загалом,

– сказав Путін 15 квітня.

Він розкритикував уряд за нереалістичні прогнози щодо зростання економіки й поставив вимогу зупинити спад, вживши "конкретних заходів".

Вочевидь, ці заходи вилилися у новий статистичний звіт. Однак навіть Росстат не може повністю приховати плачевну ситуацію в російській економіці.

За його даними, в І кварталі 2026 року промисловість зросла, але усього на 0,3%. Це майже у 8 разів менше, ніж прогнозував уряд на рік.

З 28 галузей економіки на кінець березня у мінусі залишалися 22. А з тих шести, що зростають, три пов’язані з військово-промисловим комплексом.

У виробництві продуктів спад за три місяці склав 0,2%;

Випуск одягу скоротився 13,8%;

А металургійний сектор обвалився на 10%.

Важливо! Попри офіційну статистику, індекс ділової активності в російській промисловості знаходиться у рецесії ще з травня 2025 року.

Які галузі особливо страждають від спаду?

Все більше галузей у Росії у 2026 році відчувають проблеми. Експерти попереджають, що можуть закриватися навіть великі металургійні підприємства.

Річ у тім, що внутрішній попит на стать різко просів у 2026 році. За підсумками І кварталу він зменшився на 15% у річному вимірі, пише Bloomberg.

У підсумку металургійні гіганти, наприклад, Магнітогорський металургійний комбінат або ПАТ "Северсталь", стикаються з серйозними фінансовими та виробничими труднощами:

Рентабельність "Северсталі" просіла до 12%, що стало одним із найнижчих рівнів в історії компанії.

Тоді як на Магнітогорському металургійному комбінаті зупиняють частину потужностей, зменшують інвестиції та скорочують керівний персонал на 10%.

Схожі проблеми не лише у металургії. Як розповів 24 Каналу економіст Іван Ус, у Росії майже не залишилось сфер, у яких немає проблем.

Ще на початку 2025 року очільник основного вугільного регіону Росії – Кемерово – казав, що, можливо, доведеться закривати усі шахти. Багато людей залишаться без роботи, і це може створити не найкращі внутрішні умови,

– додав Ус.

Також занепадають машинобудівництво, сільське господарство, вугільна галузь і навіть лісопромислова.

Зауважте! Економісти говорять, що спад охопив майже всі цивільні галузі. І навіть зростання цін на нафту через війну в Ірані не допоможе російській економіці. Приріст ВВП у 2026 році навряд перевищить 1%.

Які проблеми у Росії з бюджетом?