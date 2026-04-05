"Стагнація переходить у спад": чому промисловість Росії стрімко йде вниз

Російська промисловість на початку 2026 року показує не дуже позитивні результати попри офіційну статистику влади. Так, на економіці та бюджеті Кремля позначаються: стагнація у виробництві, проблеми бізнесу, а також загальні борги країни.

Яка ситуація в російській промисловій галузі?

Про те, чому економіка Москви переходить від стагнації до повноцінного спаду, йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки.

За дослідженням прокремлівського Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП) станом на початок 2026 року російська промисловість потерпає від тривалого застою. Хоча й офіційна статистика, як завжди, показує оптимістичні результати.

Наприклад, як зазначає Росстат, за грудень – лютий промислове виробництво загально збільшилось на 1,7%. Натомість у ЦМАКП пояснюють, що в грудні виробництво дійсно відновилося, однак вже в січні скоротилося на 0,6%. У лютому – знову частково відновилося.

Загалом за 3 зимові місяці загальний показник у промисловості – мінус 0,3%.

Цивільні галузі російської промисловості на початку 2026 року прискорили падіння,

– додають у Центрі.

Щодо галузей сукупний внесок залишається від'ємним на 0,8%.

Зауважте! Йдеться також про нафтопереробну галузь та металургію.

У лютому 2026 року відповідно до галузі показники скоротилися:

виробництво будівельних матеріалів – на 1,4%;

чорна металургія – на 1,1%;

машинобудування – на 2,2%.

Водночас за березневим індексом PMI від S&P Global (показник знизився з 49,5 в лютому до 48,3) можна простежити такі наслідки:

13 місяців поспіль скорочується виробництво;

5 місяців знижується експортний попит;

закупівельна активність теж знижується.

Відомо, що останнє пов'язують із тим, що самі ж компанії зменшили придбання сировини через меншу кількість замовлень і вищі ціни на паливо. Зокрема через це знижується і зайнятість у сфері вже протягом 4 місяців.

Щодо металургії, яка тривалий час була провідною сферою для вкладень в економіку та валютних надходжень – нині у сфері теж криза. Рентабельність у галузі знизилась до 9,6%. А "Уральська сталь" – лідер ринку мостової сталі та головний завод із виконання держзамовлень за рік отримав 11 міяльрдів рублів прибутку і ще 22 мільярди чистого збитку. Поки податкова відтерміновує стягнення боргів, інакше – можлива зупинка заводу та звільнення 9 тисяч працівників.

На підприємстві "Северсталь" теж зафіксували зменшення прибутків – у 5 разів.

Яка ситуація з місцевими підприємцями та що відомо про борги Росії?

До 50% усіх бізнесів зафіксували обвал прибутку. Так, малий і середній бізнеси втратили попит і отримали бльше податкове навантаження, що відпоідно вплинуло на дохід.

Відомо, що в торгівлі кількість бізнесів зменшилась на 11,5 тисячі. За попередніми прогнозами, протягом 2026 року вийти з ринку можуть ще 250 – 300 тисяч підприємств.

Росія має борг у виплаті зарплат. Показник збільшився і 1,7 раза і складає 2 мільярди рублів. А пов'язано це, на думку експертів, із браком коштів на підприємствах. Зокрема, у повідомленні йдеться, що з кінця 2025 року сотні тисяч працівників сидять вдома на вимушеному простої через відповідну причину.

Загальний або державний борг Кремля теж росте. За 2025 рік показник збільшився на 21% і тепер сягає позначки 35,1 трильйона рублів. Водночас внутрішній борг країни збільшився майже на 30%, якщо точніше 29,1% і нині складає 30,7 мільярда рублів.

Зокрема, як повідомляє Радіо Свобода, ЦМАКП наприкінці березня опублікував щомісячний звіт, де йшлося:

Загалом в економіці помічений спад, який явно виходить за межі корекції після ситуативного "стрибка" наприкінці минулого року. З високою ймовірністю перший квартал – а за ним, очевидно, і півріччя – будуть "у мінусі". Спостерігається несподівано масштабне падіння споживання населення (особливо на ринках непродовольчих товарів і, меншою мірою, послуг),

– зазначають автори звіту.

Зокрема це підтверджує робота бізнесу та його скарги на стрімке падіння платоспроможного попиту.

