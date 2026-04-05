Колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко озвучив 24 Каналу думку, що усі ці фактори матимуть вплив. Чим менше можливостей в окупантів, тим швидший кінець Росії.

Дивіться також У росіян паніка: експерти назвали причини втрат ворожих літаків і як цим скористатись Україні

"Разом збираються різні фактори, які в якийсь конкретний момент зберуться в якійсь точці, і буде вибух. Це зараз буде з Росією. Нібито нічого, а потім буде такий вибух, що від Росії залишаться "роги і копита", – сказав він.

Цікаво, що опозиційний російський економіст В'ячеслав Ширяєв пояснив, чому високі ціни на нафту не рятують економіку Путіна. Росії не вдалося сповна використати наслідки війни на Близькому Сході. Обсяги експорту російської нафти падають, компанії фіксують величезні збитки, а держава працює "з коліс", бо податки майже не надходять.

Як економіка Росії "з'їдає себе"?

Володимир Огризко зазначив, що будь-який крок Кремля лише погіршує ситуацію. Володимир Путін переляканий ліквідацією Алі Хаменеї. Тому він закриває усі можливості, щоб по електронних системах не можна було нічого відстежити. Водночас російська економіка починає серйозно страждати.

Тільки від того, що відключили інтернет у Москві та Санкт-Петербурзі, втрати можуть мати для Росії трильйонні негативні наслідки. Це при тому, що цих трильйонів у Росії все менше. Так чи інакше вона починає рахувати останні копійки,

– підкреслив ексміністр.

Думка про те, що Москва на тлі війни в Ірані багато заробить, неправильна. Ймовірно, через пів року можна буде спостерігати, що Росія не протримається. Вже говорять, що почнеться "банкопад". А банки – це основа економіки.

Якщо зараз говорять про те, що рівень неповернення кредитів, які були надані банками, зашкалює, то це означає, що банки не можуть, отримавши назад гроші, рефінансувати їх в якісь проєкти. Тобто зараз російська економіка почне зморщуватися ще більше. Тоді зменшується попит, і вона зморщується ще більше. У такий спосіб йде коло, коли вона починає саме себе гризти та з’їдати,

– пояснив дипломат.

Він припустив, що в якийсь момент російські еліти почнуть планувати усунення Путіна, щоб не втрачати свої гроші. Тому якщо щось у Росії почало руйнуватися, то це продовжиться.

Що відбувається з економікою Росії?