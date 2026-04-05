Яка ситуація в російській промисловій галузі?
Про те, чому економіка Москви переходить від стагнації до повноцінного спаду, йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки.
За дослідженням прокремлівського Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП) станом на початок 2026 року російська промисловість потерпає від тривалого застою. Хоча й офіційна статистика, як завжди, показує оптимістичні результати.
Наприклад, як зазначає Росстат, за грудень – лютий промислове виробництво загально збільшилось на 1,7%. Натомість у ЦМАКП пояснюють, що в грудні виробництво дійсно відновилося, однак вже в січні скоротилося на 0,6%. У лютому – знову частково відновилося.
Загалом за 3 зимові місяці загальний показник у промисловості – мінус 0,3%.
Цивільні галузі російської промисловості на початку 2026 року прискорили падіння,
– додають у Центрі.
Щодо галузей сукупний внесок залишається від'ємним на 0,8%.
Зауважте! Йдеться також про нафтопереробну галузь та металургію.
У лютому 2026 року відповідно до галузі показники скоротилися:
- виробництво будівельних матеріалів – на 1,4%;
- чорна металургія – на 1,1%;
- машинобудування – на 2,2%.
Водночас за березневим індексом PMI від S&P Global (показник знизився з 49,5 в лютому до 48,3) можна простежити такі наслідки:
- 13 місяців поспіль скорочується виробництво;
- 5 місяців знижується експортний попит;
- закупівельна активність теж знижується.
Відомо, що останнє пов'язують із тим, що самі ж компанії зменшили придбання сировини через меншу кількість замовлень і вищі ціни на паливо. Зокрема через це знижується і зайнятість у сфері вже протягом 4 місяців.
Щодо металургії, яка тривалий час була провідною сферою для вкладень в економіку та валютних надходжень – нині у сфері теж криза. Рентабельність у галузі знизилась до 9,6%. А "Уральська сталь" – лідер ринку мостової сталі та головний завод із виконання держзамовлень за рік отримав 11 міяльрдів рублів прибутку і ще 22 мільярди чистого збитку. Поки податкова відтерміновує стягнення боргів, інакше – можлива зупинка заводу та звільнення 9 тисяч працівників.
На підприємстві "Северсталь" теж зафіксували зменшення прибутків – у 5 разів.
Яка ситуація з місцевими підприємцями та що відомо про борги Росії?
До 50% усіх бізнесів зафіксували обвал прибутку. Так, малий і середній бізнеси втратили попит і отримали бльше податкове навантаження, що відпоідно вплинуло на дохід.
Відомо, що в торгівлі кількість бізнесів зменшилась на 11,5 тисячі. За попередніми прогнозами, протягом 2026 року вийти з ринку можуть ще 250 – 300 тисяч підприємств.
Росія має борг у виплаті зарплат. Показник збільшився і 1,7 раза і складає 2 мільярди рублів. А пов'язано це, на думку експертів, із браком коштів на підприємствах. Зокрема, у повідомленні йдеться, що з кінця 2025 року сотні тисяч працівників сидять вдома на вимушеному простої через відповідну причину.
Загальний або державний борг Кремля теж росте. За 2025 рік показник збільшився на 21% і тепер сягає позначки 35,1 трильйона рублів. Водночас внутрішній борг країни збільшився майже на 30%, якщо точніше 29,1% і нині складає 30,7 мільярда рублів.
Зокрема, як повідомляє Радіо Свобода, ЦМАКП наприкінці березня опублікував щомісячний звіт, де йшлося:
Загалом в економіці помічений спад, який явно виходить за межі корекції після ситуативного "стрибка" наприкінці минулого року. З високою ймовірністю перший квартал – а за ним, очевидно, і півріччя – будуть "у мінусі". Спостерігається несподівано масштабне падіння споживання населення (особливо на ринках непродовольчих товарів і, меншою мірою, послуг),
– зазначають автори звіту.
Зокрема це підтверджує робота бізнесу та його скарги на стрімке падіння платоспроможного попиту.
Що ще потрібно знати про економіку Росії?
Один із найбільших ритейлерів Росії, мережа супермаркетів "Магніт" зазнала збитків у 22 мільярди рублів. Відомо, що такі результати компанія має вперше за 20 років. Причиною є кредити та збільшення ключової ставки в Росії через що обслуговування стало дорожчим і витрати йдуть лише на те, щоб виплачувати борги банкам. Ще одна з причин – економія покупців, які масово скорочують витрати та частіше обирають найдешевші продукти.
Зокрема відомо, що понад 100 підприємств у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області скоротили робочий тиждень, частина з них – перейшла на простої. Зазначається, що завдяки такому підходу поки вдається уникнути масових звільнень, але надалі ситуація погіршуватиметься.