Какова ситуация в российской промышленной отрасли?

О том, почему экономика Москвы переходит от стагнации к полноценному спаду, говорится в сообщении Службы внешней разведки.

По исследованию прокремлевского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) по состоянию на начало 2026 года российская промышленность страдает от длительного застоя. Хотя и официальная статистика, как всегда, показывает оптимистичные результаты.

Например, как отмечает Росстат, за декабрь – февраль промышленное производство в целом увеличилось на 1,7%. Зато в ЦМАКП объясняют, что в декабре производство действительно восстановилось, однако уже в январе сократилось на 0,6%. В феврале – снова частично восстановилось.

Всего за 3 зимних месяца общий показатель в промышленности – минус 0,3%.

Гражданские отрасли российской промышленности в начале 2026 года ускорили падение,

– добавляют в Центре.

По отраслям совокупный вклад остается отрицательным на 0,8%.

Заметьте! Речь идет также о нефтеперерабатывающей отрасли и металлургии.

В феврале 2026 года в соответствии с отраслью показатели сократились:

производство строительных материалов – на 1,4%;

черная металлургия – на 1,1%;

машиностроение – на 2,2%.

В то же время по мартовскому индексу PMI от S&P Global (показатель снизился с 49,5 в феврале до 48,3) можно проследить следующие последствия:

13 месяцев подряд сокращается производство;

5 месяцев снижается экспортный спрос;

закупочная активность тоже снижается.

Известно, что последнее связывают с тем, что сами же компании уменьшили приобретение сырья из-за меньшего количества заказов и высоких цен на топливо. В частности из-за этого снижается и занятость в сфере уже в течение 4 месяцев.

По металлургии, которая долгое время была ведущей сферой для вложений в экономику и валютных поступлений – сейчас в сфере тоже кризис. Рентабельность в отрасли снизилась до 9,6%. А "Уральская сталь" – лидер рынка мостовой стали и главный завод по выполнению госзаказов за год получил 11 мияльрдив рублей прибыли и еще 22 миллиарда чистого убытка. Пока налоговая откладывает взыскание долгов, иначе – возможна остановка завода и увольнение 9 тысяч работников.

На предприятии "Северсталь" тоже зафиксировали уменьшение прибыли – в 5 раз.

Какова ситуация с местными предпринимателями и что известно о долгах России?

До 50% всех бизнесов зафиксировали обвал прибыли. Так, малый и средний бизнес потеряли спрос и получили бльше налоговую нагрузку, что соответственно повлияло на доход.

Известно, что в торговле количество бизнесов уменьшилось на 11,5 тысячи. По предварительным прогнозам, течение 2026 года выйти с рынка могут еще 250 – 300 тысяч предприятий.

Россия имеет долг в выплате зарплат. Показатель увеличился и 1,7 раза и составляет 2 миллиарда рублей. А связано это, по мнению экспертов, с нехваткой средств на предприятиях. В частности, в сообщении говорится, что с конца 2025 года сотни тысяч работников сидят дома на вынужденном простое по соответствующей причине.

Общий или государственный долг Кремля тоже растет. За 2025 год показатель увеличился на 21% и теперь достигает отметки 35,1 триллиона рублей. В то же время внутренний долг страны увеличился почти на 30%, если точнее 29,1% и сейчас составляет 30,7 миллиарда рублей.

В частности, как сообщает Радио Свобода, ЦМАКП в конце марта опубликовал ежемесячный отчет, где говорилось:

В целом в экономике замечен спад, который явно выходит за пределы коррекции после ситуативного "скачка" в конце прошлого года. С высокой вероятностью первый квартал – а за ним, очевидно, и полугодие – будут "в минусе". Наблюдается неожиданно масштабное падение потребления населения (особенно на рынках непродовольственных товаров и, меньшей степени, услуг),

– отмечают авторы отчета.

В частности это подтверждает работа бизнеса и его жалобы на стремительное падение платежеспособного спроса.

