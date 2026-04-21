Економіка Новини економіки "Промисловий безвіз з ЄС": який важливий закон підписав Зеленський
21 квітня, 17:18
Валерія Моргун
Основні тези
  • Президент України Володимир Зеленський підписав закон про гармонізацію акредитації з вимогами ЄС.
  • Законопроєкт включає взаємне визнання акредитації та встановлює правила взаємодії з Єврокомісією для Угоди АСАА.

Президент України Володимир Зеленський підписав новий закон. Мова йде про гармонізацію сфери акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу.

Який новий закон підписав Зеленський?

Про це стало відомо з картки відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради України.

Законопроєкт №12221, а також №12426 були розроблені у тісній співпраці з бізнесом, галузевими об'єднаннями, експертним середовищем, міжнародними партнерами. Про це йдеться на сайті Мінекономіки.

Наголошується, що це є важливим кроком на шляху до укладання Угоди АСАА – "промислового безвізу".

Законопроєкт пропонує такі нововведення:

  • взаємне визнання акредитації, проведеної в Україні та ЄС. (Україна визнаватиме результати акредитації, проведені у Європейському Союзі, якщо вони успішно пройшли взаємне оцінювання. Водночас якщо український виробник використовує стандарти країн ЄС, то його продукція вважатиметься такою, що відповідає вимогам.
  • підвищує відповідальність бізнесу за достовірність інформації про товари;
  • встановлює правила взаємодії з Єврокомісією та органами влади країн Євросоюзу у межах Угоди АСАА;
  • збалансоване представництво всіх стейкхолдерів у Національному органі акредитації;
  • визначає умови для проведення транскордонної акредитації.

Зверніть увагу! Більшість цих змін набудуть чинності одночасно з початком дії Угоди АСАА.

Які ще є новини про українське законодавство?

  • Також Володимир Зеленський підписав закон для об'єднання енергоринків України та ЄС. Таким чином хочуть інтегрувати український ринок електроенергії в енергетичний ринок Євросоюзу.
  • Водночас ідея запровадити ПДВ для ФОПів у чинному вигляді була скасована. Водночас наразі обговорюються інші можливі альтернативи. Юлія Свириденко зокрема повідомила, що у МВФ зі зрозумінням поставилися до ситуації.