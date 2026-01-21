Справжній концтабір, – економіст сказав, на що може піти Путін для продовження війни

У контексті російсько-української війни є два варіанти розвитку подій для Росії. Один з них – вона закінчує воювати й шукає компроміси зі світом, аби проти неї не впроваджували санкції, дали змогу їй торгувати. Цей сценарій є малоймовірним.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, наголосивши, що Путін хоче продовжувати бойові дії, він живе війною та намагатиметься вести її активно до самої своєї смерті.

Найгірший сценарій для Росії: що він передбачає?

Дати прогноз чи витримає плани Путіна продовжувати війну російська економіка сьогодні, зі слів доктора економічних наук, складно. Він нагадав, що у свій час радянське політбюро хотіло перегонів озброєння, але грошей на це в СРСР тоді не було, економіка розвалилася разом із військовою промисловістю та армією.

Нині для Росії, окрім малоймовірного сценарію, коли вона завершить війну та налагоджуватиме відносини зі світом, існує й інший. Його Ліпсіц вважає найгіршим і пояснив, що він передбачатиме.

Путін заради того, аби продовжувати війну, перетворить Росію практично у справжній концтабір за моделлю Північної Кореї. Вона передбачає сегмент еліти – люди й організації, які житимуть добре, та інший – коли більша частина населення житиме в умовах барака з обмеженим пайком і зарплатою, без прав щось сказати й змінити,

– озвучив Ліпсіц.

За такого сценарію доктор економічних наук прогнозує жорстку систему терору, примушування росіян до праці за копійки. З його слів, економіка буде такою, що населення житиме надголодь, але на війну влада гроші знаходитиме.

"Все-таки СРСР мав багато нового. Все будувалось після війни заново, промисловість і енергетика, розвивалась залізниця. А в нинішній Росії все старе, зношене, давно без ремонту. Більшість всього була збудована у 70 – 80 роках. Подивіться, як прийшла зима, то яка смуга аварій в ЖКГ почалася, при чому не десь на Крайній Півночі, а у Підмосков'ї", – звернув увагу Ліпсіц.

Через це люди залишились без опалення, світла, води. Ліпсіц наголосив, це сталося не тому, що в російські багатоповерхівки прилетіли дрони, а через те, що Росія зносилася, потребувала ремонтів. Замість цього її керівництво спрямувало гроші на війну проти України.

Тепер країна рветься, ламається, підривається і замерзає. Це картина, в якій опинилась Росія. Запас міцності в неї невеликий. Ймовірність того, що вона почне руйнуватися вже навіть у 2026 році – геть немаленька. Адже з грошима цьогоріч катастрофічно погано,

– підсумував Ліпсіц.

Які проблеми відчуває Росія?