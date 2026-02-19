Не лише обстріли Росії: чому насправді так важко відновити енергетику
- Основною проблемою відновлення енергетики є обладнання, яке потребує адаптації та сумісної технічної допомоги для реконструкції.
- Існують два сценарії розвитку подій: якщо росіяни припинять обстріли, літо пройде без серйозних проблем, але якщо обстріли продовжаться – літо буде непростим.
На тлі обстрілів Росії українська енергетика потребує ресурсів та обладнання для стабілізації. Водночас не тільки удари по енергооб'єктах гальмують процес відновлення.
Чому важко відновити енергосистему?
Про те, яким є головне завдання для енергетиків, йдеться в інтерв'ю РБК-Україна з Аджа Лябіб.
Єврокомісарка розповіла, що основна проблема полягає в старому обладнанні. Ще радянських часів.
Що стосується ремонту енергетичної інфраструктури, то, по-перше, її потрібно адаптувати. Ми відвідали, наприклад, ТЕЦ-4. Це стара інфраструктура,
– каже Аджа Лябіб.
Вона також зазначила, що перед війною збиралися зробити реконструкцію пострадянського енергетичного об'єкту, однак не встигли. Нині ж головне завдання – знайти технічну допомогу, яка буде сумісна з радянським обладнанням.
Зокрема єврокомісарка додала, що росіяни знають про вразливість старих об'єктів, тому б'ють саме туди.
Чи будуть відключення світла влітку?
В інтерв'ю для NV ексголова правління Укренерго розповів, що є два сценарії розвитку подій в енергетиці.
Володимир Кудрицький каже, що один із них – якщо росіяни припинять обстріли енергосистеми й тоді літо пройде без особливих проблем чи катастрофічних наслідків.
Однак другий варіант – росіяни продовжать масовано обстрілювати енергетику. Тоді літо може бути непростим.
У такій ситуації у нас можуть бути досить неприємні відключення під час періоду літньої спеки. Після того, як закінчиться паводок і, відповідно, зменшиться водність Дніпра і Дністра, – зменшиться виробництво електроенергії на гідроелектростанціях (ГЕС). Це буває зазвичай після травня. І ось період, коли починається літня спека, у ГЕС менше ресурсу, щоб виробляти електроенергію, тому що менше води,
– пояснив Кудрицький.
Водночас за такого розвитку подій ситуація може бути подібною до літа 2024 року. Адже з плановим ремонтом та оновленням потрібно буде ще й ліквідувати наслідки нових обстрілів.
Що відомо про ситуацію в енергетиці?
Зима 2025 – 2026 ще не закінчилась, а вже потрібно думати про наступний відповідний період. Зокрема ДТЕК заявляє, що на підготовку до наступної зими не вистачає близько 150 мільйонів євро. І це половина від загальної суми, яка необхідна для відновлення генерації.
Водночас в Укренерго пропонують будувати нову генерацію, на що знадобиться понад 8 мільярдів євро.