Не только обстрелы России: почему на самом деле так трудно восстановить энергетику

На фоне обстрелов России украинская энергетика нуждается в ресурсах и оборудовании для стабилизации. В то же время не только удары по энергообъектам тормозят процесс восстановления.

Почему трудно восстановить энергосистему?

О том, какова главная задача для энергетиков, говорится в интервью РБК-Украина с Аджа Лябиб.

Еврокомиссар рассказала, что основная проблема заключается в старом оборудовании. Еще советских времен.

Что касается ремонта энергетической инфраструктуры, то, во-первых, ее нужно адаптировать. Мы посетили, например, ТЭЦ-4. Это старая инфраструктура,

– говорит Аджа Лябиб.

Она также отметила, что перед войной собирались сделать реконструкцию постсоветского энергетического объекта, однако не успели. Сейчас же главная задача – найти техническую помощь, которая будет совместима с советским оборудованием.

В частности еврокомиссар добавила, что россияне знают об уязвимости старых объектов, поэтому бьют именно туда.

Будут ли отключения света летом?

В интервью для NV экс-глава правления Укрэнерго рассказал, что есть два сценария развития событий в энергетике.

Владимир Кудрицкий говорит, что один из них – если россияне прекратят обстрелы энергосистемы и тогда лето пройдет без особых проблем или катастрофических последствий.

Однако второй вариант – россияне продолжат массированно обстреливать энергетику. Тогда лето может быть непростым.

В такой ситуации у нас могут быть достаточно неприятные отключения во время периода летней жары. После того, как закончится паводок и, соответственно, уменьшится водность Днепра и Днестра, – уменьшится производство электроэнергии на гидроэлектростанциях (ГЭС). Это бывает обычно после мая. И вот период, когда начинается летняя жара, у ГЭС меньше ресурса, чтобы производить электроэнергию, потому что меньше воды,

– объяснил Кудрицкий.

В то же время при таком развитии событий ситуация может быть подобной лету 2024 года. Ведь с плановым ремонтом и обновлением нужно будет еще и ликвидировать последствия новых обстрелов.

Что известно о ситуации в энергетике?