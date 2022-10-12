Що пережила енергетична інфраструктура України: наслідки від ракетних ударів

Нещодавно енергетична інфраструктура України сильно постраждала від російських ракетних обстрілів. Таким чином Росія намагається зменшити український експорт електроенергії до Європи.

Близько 30% енергетичної інфраструктури України було уражено російськими ракетами. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю CNN.

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Найімовірніше, однією з причин таких обстрілів є те, що експорт української електроенергії до Європи "допомагає європейським країнам економити на російському газі та вугіллі", заявив Галущенко.



Карта обстрілів України / Інфографіка 24 каналу

Що робитиме Україна у такій ситуації

Україна намагається якнайшвидше відновити постачання електроенергії з інших джерел.

За словами міністра енергетики один із варіантів отримати додаткову енергію – це з Європи. Українська енергетична система все ще стабільна. Проте, партнери повинні надати системи захисту з повітря, які дійсно могли б допомогти захистити інфраструктуру.

Ми посилаємо цей меседж нашим партнерам: нам потрібно захистити небо. Росіяни не граються в якісь ігри з міжнародним правом. Їм начхати на будь-які міжнародні угоди чи конвенції,

– зауважив Герман Галущенко.

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Масові удари Росії

Нагадуємо, через ракетні удари росіян по великій кількості електростанцій та підстанцій 10 та 11 жовтня у деяких регіонах України була тимчасово відсутня електроенергія, а у деяких введені графіки аварійних відключень. Українська влада закликала людей по всій країні обмежити використання енергії.

Енергетики вже працюють над тим, щоб забезпечити стабільну, надійну та безперебійну роботу енергосистеми.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Ковальчук, у коментарі 24 каналу, порадив українцям запастись водою, зарядити павербанки, придбати батарейки та генератори у разі повторних обстрілів.



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