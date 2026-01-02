Найвищий показник від 2022 року: Україна отримала рекордну підтримку у 2025 році
- У 2025 році Україна отримала понад 45 мільярдів доларів міжнародної безпекової підтримки, що є найвищим показником з початку повномасштабної війни.
- Понад 6 мільярдів доларів було спрямовано на розвиток оборонно-промислового комплексу, а майже 3 мільярди доларів отримано від заморожених російських активів в ЄС та Великій Британії.
Для України 2025 рік став рекордним у питанні міжнародної безпекової підтримки. Київ зміг залучити понад 45 мільярдів доларів допомоги.
Яку допомогу отримала Україна у 2025 році?
Це найвищий показник від початку повномасштабної війни Росії проти України та майже на 30% більше, ніж торік, пише 24 Канал з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.
Ключовими напрямами підтримки для України у 2025 році стали:
- озброєння та боєприпаси;
- розвиток ППО та ПРО;
- інвестиції у спільне виробництво та закупівлі для українського ОПК;
- навчання, ремонт, технічна підтримка та логістика.
Понад 6 мільярдів доларів було спрямовано на розвиток українського оборонно-промислового комплексу, зокрема й у межах "данської моделі".
Крім того, майже 3 мільярдів доларів Київ отримав зп допомогою прибутків від заморожених російських активів у Європейському Союзі та Великій Британії.
Ці кошти спрямовані на закупівлю озброєння та розвиток оборонної галузі,
– зазначив Шмигаль.
Зауважте! Міністр наголосив, що міжнародна підтримка України стає довгостроковою та системною, що є запорукою стримування російської агресії, посилення обороноздатності країни та забезпечення справедливого миру у Європі.
Нагадаємо, що потреби PURL наступного року сягатимуть від 12 до 20 мільярдів доларів. Про це повідомив у жовтні 2025 року міністр оборони.
План дій PURL на 2025 рік має бути повністю реалізований. Ми розраховуємо на постійну координацію та фінансування для забезпечення своєчасних поставок,
– написав Денис Шмигаль.
Зверніть увагу! Також Київ просить своїх партнерів приєднатися у покритті 60 мільярдів доларів – половини від запланованих видатків. Це можна зробити завдяки виділенню європейськими партнерами щонайменше 0,25% ВВП на військову допомогу Україні.
Що ще слід знати про допомогу Україні?
- У 2025 році Мінфін України залучив зовнішнє фінансування у розмірі 52,4 мільярда доларів США. Зокрема всі внутрішні фінансові ресурси були спрямовані на сектор безпеки й оборони.
- Найбільший обсяг бюджетної підтримки – понад 70% – надійшов у межах механізму країн G7 ERA Loans. Мова йде про гроші, які "погашаються" коштом доходів від заморожених російських активів.
- Найбільшим надавачем допомоги продовжує бути Європейський Союз.