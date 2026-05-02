Українцям зарахують стаж у подвійному розмірі: кому порахують рік за два

Окремі категорії громадян в Україні мають право на достроковий вихід на пенсію завдяки спеціальному порядку обліку страхового стажу. Для них періоди роботи в визначених умовах зараховуються з підвищувальним коефіцієнтом.

Хто має право на подвійний стаж?

Механізм подвійного зарахування страхового стажу в Україні є спеціальним інструментом пенсійної політики, спрямованим на компенсацію підвищених професійних ризиків, пояснюють у Пенсійному фонді.

Тобто це не правило, а виняток, який застосовується до тих видів зайнятості, де умови праці об’єктивно впливають на тривалість працездатності та стан здоров’я. У таких випадках держава використовує підвищувальний коефіцієнт: один календарний рік роботи може бути врахований як два роки страхового стажу.

Однак ключовий критерій тут не професія як така, а характер умов, у яких виконувалася робота. Передусім це:

підземні роботи в гірничій галузі, включно з шахтами, рудниками та будівництвом інфраструктури під землею.

робота в регіонах із екстремальними природно-кліматичними умовами, де фактор середовища безпосередньо впливає на фізичний стан працівника.

Також подвійний стаж може застосовуватися до частини медичних працівників. Насамперед тих, хто працює в інфекційних, психіатричних або протитуберкульозних закладах, де існує постійний контакт із загрозами для здоров’я, зауважує Пенсійний центр.

Важливо! Окремий блок становить військова служба, зокрема участь у бойових діях або виконання завдань підвищеної небезпеки, де ризик має системний характер.

Аналогічний підхід використовується щодо робіт із впливом шкідливих факторів виробництва: радіації, токсичних речовин, підвищеного шуму чи вібрацій. Окремо виділяється участь у ліквідації наслідків аварій і катастроф, тому ці періоди також можуть зараховуватися за підвищеним коефіцієнтом.

Як підтвердити право на подвійних стаж?

Водночас на практиці право на подвійний стаж визначається не лише фактом виконання такої роботи, а й якістю її документального підтвердження. Саме записи в трудовій книжці, довідки роботодавців і нормативні акти, які діяли на момент роботи, є підставою для застосування підвищувального коефіцієнта.

Зверніть увагу! Оцінку цих документів здійснює Пенсійний фонд України, і без належної доказової бази навіть об’єктивно шкідливі умови можуть не бути враховані в подвійному розмірі.

З економічної точки зору цей механізм виконує дві функції. По-перше, він частково компенсує “вартість” роботи в складних секторах, де неможливо повністю усунути ризики через технологічні обмеження. По-друге, створює додатковий стимул для залучення кадрів у такі сфери.

Водночас його вплив на пенсійну систему є точковим: подвійний стаж не змінює загальних параметрів реформи, але може суттєво вплинути на індивідуальну траєкторію виходу на пенсію, скоротивши необхідний часовий горизонт накопичення стажу.

