"Чорна п'ятниця" та відключення світла: як це вплине на ринок депозитів

Наступного тижня запланована "Чорна п’ятниця". Тоді ж починається піковий сезон в сегменті депозитів.

Що очікується щодо депозитів наприкінці листопада?

Зокрема "Чорна п’ятниця" передує груднево-січневим святам (День святого Миколая, Різдво, Новоріччя), і саме на цей період варто очікувати появу акційних пропозицій про розміщення коштів на депозити, розповів для 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Без сумніву банки докладуть всіх зусиль, аби збільшити депозитний портфель. Саме тому варто очікувати, що заохочувальні "святкові" бонуси до наявних ставок можуть зрости до 1,5 – 2 відсоткові пункти, а максимальні ставки сягнуть 18% річних. Нагадаю, що нині ставки за гривневими вкладами найвищі з 2023 року, а їхня дохідність повністю перекриває інфляційні ризики. Так середні ставки варіюються від 13% річних до 14,5% річних, а максимальні ставки складають 17 – 17,5% річних.

Як і раніше, найбільш популярними будуть вклади на термін 6 – 9 місяців, а також на 1 рік. Саме такі депозити у листопаді – грудні здатні "увібрати" до 70% всіх нових вкладів.

Головний стримувальний ризик для потенційних клієнтів – це ситуація на валютному ринку. Однак, на мій погляд, вже відбувається "призвичаєння" до того, що курс долара не "заступить" за позначку 43 гривень, а євро все ж залишатиметься поблизу позначки в 50 гривень,

– зазначив експерт.

Головне питання: яким чином змінюватиметься курс, та чи не виникне непоборних обставин, що здатні розхитати валютний ринок. Наразі Нацбанк є основним гравцем, що має всі важелі для погамування непомірного попиту (це у тому випадку, якщо попит справді буде на 10 – 15% більшим за пропозицію).

Крім суто валютних інтервенцій, є й інші монетарні інструменти. Наприклад, облікова ставка. Однак до 11 грудня – до чергового засідання монетарного комітету регулятора – вона не зміниться.

Ще один фактор, який може стати на заваді планам громадян відкрити депозит – це ситуація з енергопостачанням. Періодичні відключення за графіками не становлять загрози. Але якщо періоди відключень не триватимуть понад 3 – 4 години.

Головне непокоєння – це аварійні відключення, які прогнозувати вкрай важко. У такі періоди людям буде точно не до депозитів, навіть якщо умови розміщення коштів більш ніж привабливі,

– пояснив Замотаєв.

Однак попри перманентний стан невизначеності й неможливості довгострокового планування власного добробуту, все ж таки приводів для оптимізму вистачає. Адже і валютні резерви країни становлять близько 50 мільярдів доларів (цього достатньо аби регулятор, здійснюючи інтервенції, почувався більш "розкуто", насичуючи попит). Тобто є база для стабільної курсової ситуації.

Крім того, регулятор, не полишить ринок сам на сам з зовнішніми загрозами. А інфляційні прогнози досить прийнятні: до кінця року очікується, що річна інфляція зменшиться до 9-10%.

Тобто у таких умовах довіра до гривні може значно збільшитися,

– уточнив Дмитро Замотаєв.

Зауважте! Громадяни шукатимуть альтернативні скуповуванню валюти механізми для збереження й примноження власних заощаджень. І для більшості таким оптимальним механізмом можуть стати саме гривневі депозити, які є надійними та досить прибутковими.

Що ще слід знати про депозити?