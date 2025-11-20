"Черная пятница" и отключение света: как это повлияет на рынок депозитов

На следующей неделе запланирована "Черная пятница". Тогда же начинается пиковый сезон в сегменте депозитов.

Что ожидается по депозитам в конце ноября?

В частности "Черная пятница" предшествует декабрьско-январским праздникам (День святого Николая, Рождество, Новогодние праздники), и именно на этот период стоит ожидать появление акционных предложений о размещении средств на депозиты, рассказал для 24 Канала банкир Дмитрий Замотаев.

Читайте также ПУМБ завершил обустройство безбарьерности всех отделений сети

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Без сомнения банки приложат все усилия, чтобы увеличить депозитный портфель. Именно поэтому стоит ожидать, что поощрительные "праздничные" бонусы к имеющимся ставкам могут вырасти до 1,5 – 2 процентных пункта, а максимальные ставки достигнут 18% годовых. Напомню, что сейчас ставки по гривневым вкладам самые высокие с 2023 года, а их доходность полностью перекрывает инфляционные риски. Так средние ставки варьируются от 13% годовых до 14,5% годовых, а максимальные ставки составляют 17 – 17,5% годовых.

Как и раньше, наиболее популярными будут вклады на срок наиболее популярными будут вклады на срок 6 – 9 месяцев, а также на 1 год. Именно такие депозиты в ноябре – декабре способны "вобрать" до 70% всех новых вкладов.

Главный сдерживающий риск для потенциальных клиентов – это ситуация на валютном рынке. Однако, на мой взгляд, уже происходит "привыкание" к тому, что курс доллара не "заступит" за отметку 43 гривен, а евро все же будет оставаться вблизи отметки в 50 гривен,

– отметил эксперт.

Главный вопрос: каким образом будет меняться курс, и не возникнет ли непреодолимых обстоятельств, способных расшатать валютный рынок. Сейчас Нацбанк является основным игроком, что имеет все рычаги для погашения непомерного спроса (это в том случае, если спрос действительно будет на 10 – 15% больше предложения).

Кроме чисто валютных интервенций, есть и другие монетарные инструменты. Например, учетная ставка. Однако до 11 декабря – до очередного заседания монетарного комитета регулятора – она не изменится.

Еще один фактор, который может помешать планам граждан открыть депозит – это ситуация с энергоснабжением. Периодические отключения по графикам не представляют угрозы. Но если периоды отключений не будут длиться более 3 – 4 часов.

Главное беспокойство – это аварийные отключения, которые прогнозировать крайне трудно. В такие периоды людям будет точно не до депозитов, даже если условия размещения средств более чем привлекательные,

– пояснил Замотаев.

Однако несмотря на перманентное состояние неопределенности и невозможности долгосрочного планирования собственного благосостояния, все же поводов для оптимизма хватает. Ведь и валютные резервы страны составляют около 50 миллиардов долларов (этого достаточно, чтобы регулятор, осуществляя интервенции, чувствовал себя более "раскованно", насыщая спрос). То есть есть база для стабильной курсовой ситуации.

Кроме того, регулятор, не оставит рынок один на один с внешними угрозами. А инфляционные прогнозы достаточно приемлемые: до конца года ожидается, что годовая инфляция уменьшится до 9-10%.

То есть в таких условиях доверие к гривне может значительно увеличиться,

– уточнил Дмитрий Замотаев.

Заметьте! Граждане будут искать альтернативные скупке валюты механизмы для сохранения и приумножения собственных сбережений. И для большинства таким оптимальным механизмом могут стать именно гривневые депозиты, которые являются надежными и достаточно прибыльными.

Что еще следует знать о депозитах?