Різдво за кордоном – дорожче: скільки заплатять українці за святковий стіл у Європі
- Вартість різдвяного столу в Німеччині для українців становить від 1 887 гривень, а в Польщі – 1 321 гривня, що майже відповідає цінам в Україні.
- Найвищі ціни на продукти зафіксовані в Німеччині, а найдешевший продуктовий кошик в Польщі.
Чимало українців через війну святкуватимуть четверте Різдво поза межами рідної домівки. В країнах, де зараз найбільше українських громадян, витрати на святковий стіл відрізняються від українських, як і доходи. Якщо в Україні продуктова корзина може бути в межах 1300 – 1 400 гривень, то в Німеччині чи Чехії – це від 1 600 гривень та більше.
Де найбільше українців за кордоном святкуватимуть Різдво?
За даними статистичної служби Євросоюзу, наприкінці літа 2025 року в країнах ЄС перебувало понад 4,3 мільйона українців, що покинули свої домівки через повномасштабну війну, передає 24 Канал.
До 3-х країн, де найбільше українських громадян, входять: Німеччина з понад 1,2 мільйонами осіб, Польща з майже 1 мільйоном осіб, та Чехія – 385,8 тисячі осіб.
Для того, щоб розрахувати орієнтовну вартість святкового столу в країнах, де найбільше українців, 24 Канал проаналізував дані сайту Numbeo, що збирає середні ціни на різні продукти та послуги у світі. Для розрахунку було обрано такі продукти: хліб, молоко, яйця, куряче філе, яловичина, помідори, картопля, цибуля, салат, яблука, апельсини, банани, а також алкогольні та безалкогольні напої. Ціни на них вказані середні по країні.
Яка ціна різдвяного столу в Німеччині?
В Німеччині одні із найдорожчих цін на продукти серед решти країна, де найбільше зараз українців. За продуктовий кошик, який складатиметься з головки салату, кілограму картоплі, помідорів, цибулі, бананів, апельсинів, яблук, курячого філе, пів кілограм буханця хліба, 12 штук яєць та літру молока, а ще пляшки вина, треба віддати 38,32 євро, а це 1 887 гривень зараз.
Якщо ж замість курячого філе взяти кілограм яловичини, то ціна зросте до 45 євро, а це 2 216 гривень.
- Молоко, хліб та яйця
За буханець хліба в 500 грамів треба віддати 1,91 євро (94 гривні), а за літр молока – 1,12 євро (55 гривень). За 12 великих яєць натомість треба буде віддати 3,31 євро (163 гривні).
- М'ясо
Найдорожчими продуктами серед інших категорій стане м'ясо. Порівняно з цінами в Україні, в Німеччині вони суттєво вищі – за кілограм курячого філе треба віддати аж 11 євро, а це майже 542 гривні. Яловичина коштує ще більше – 17,77 євро за кілограм, тобто 884 гривні.
- Овочі та фрукти
Серед всіх фруктів яблука виявилися найдорожчими – 2,92 євро за кілограм (143,81 гривні). Апельсини ж коштують майже 2 євро (98,5 гривні), а банани – 1,71 євро (84,2 гривні).
А от серед городини ціна найвища на помідори, за кілограм яких просять аж 4,18 євро (205,86 гривні). Головка салату натомість обійдеться в 1,57 євро (77,32 гривні), картопля – 1,35 євро за кілограм (66,5 гривні), а цибуля – 1,25 євро за кілограм (61,56 гривні).
- Алкогольні та неалкогольні напої
За пляшку вина середнього класу треба буде віддати майже 6 євро (295,5 гривні). А за плашку пива 0,5 літра – 0,93 євро (45,80 гривні). За просту пляшку води 1,5 літра доведеться віддати 0,95 євро – 46,8 гривні.
Такі напої, як Coca-Cola або Pepsi (0,33 літра), коштуватимуть 2,94 євро (144,8 гривні), однак йдеться про ціну, яку пропонують в закладах.
Довідка: для розрахунку в гривнях взятий середній банківський курс, станом на 12 грудня, – 49,25 гривні за євро.
Яку ціну за різдвяний стіл заплатять українці в Польщі?
Польща характеризується доволі дешевим продуктовим кошиком, де ціни орієнтовно такі ж як і в Україні. Саме тут продуктовий кошик буде найдешевшою з-поміж інших країн – майже 27 євро, а це 1 321 гривня.
Втім якщо замість курячого філе обрати яловичину, то ціна зміниться на 32 євро (майже 1 600 гривень).
- Фрукти та овочі
Серед фруктів найдорожчими будуть апельсини, які коштують 1,61 євро за кілограм (79,29 гривні), за кілограм бананів треба буде віддати 1,54 євро (75,8 гривні), а за кілограм яблук – 1,03 євро (50,7 гривні).
Як і в Німеччині, помідори в Польщі є найдорожчими серед овочів – це 2,57 євро за кілограм (126,6 гривні). Головка салату обійдеться в 1,16 євро (за 57 гривень).
Цибуля та картопля найдешевші – 0,98 євро та 0,82 євро відповідно (48,3 гривні та 25,6 гривні).
- Ціни на м'ясо
М'ясо виявилося найдорожчим серед усіх продуктів. Якщо кілограм курячого філе коштує 5,86 євро (288,6 гривні), то кілограм яловичини обійдеться в 11,12 євро (547,6 гривні).
- Хліб, молоко та яйця
За 12 штук великих яєць треба віддати 3,02 євро, а це 148,7 гривні. Літр молока буде коштувати 0,92 євро (45,3 гривні), а за пів кілограм білого хліба – 1,17 євро (57,6 гривні).
- Алкогольні та безалкогольні напої
Пляшка вина середнього класу коштуватиме 6,15 євро (це майже 303 гривні), а пляшка пива (0,5 літра) – 1,02 євро (50,2 гривні).
Пляшка води 1,5 літра матиме ціну в 0,58 євро (28,5 гривні), а Coca-Cola чи Pepsi (0,33 літра) в закладах коштує 1,75 євро (86 гривні).
Скільки треба заплатити за продукти в Чехії?
Ціни в Чехії на молоко, картоплю, помідори, яйця, куряче філе та інші продукти відрізняються від цін в Польщі, зокрема вони вищі, але є нижчими аніж в Німеччині. Загалом вартість його складає 32,5 євро, а це 1 600 гривень.
Якщо замість курячого філе взяти яловичину, то ціна зросте до 36,14 євро (майже 1 780 гривень).
- Ціна на курятину та яловичину
Після Німеччини найвищі ціни на м'ясо зафіксовані в Чехії, де за кілограм курячого філе треба 8,28 євро (407,8 гривні), а за кілограм яловичини – 11,92 євро (587 гривні).
- Молоко, хліб та яйця
Літр молока коштує 1,06 євро (52,2 гривні), білий хліб (500 грамів) – 1,47 євро, це 72,4 гривні. А за 12 великих яєць треба віддати 2,94 євро (144,8 гривні).
- Овочі та фрукти
Яблука в Чехії коштують найдешевше з поміж інших 2-х видів фруктів – 1,48 євро за кілограм (72,9 гривні). Банани – 1,58 євро за кілограм (77,8 гривні), натомість апельсини – 1,96 євро за кілограм (96,5 гривні).
Серед овочів чимало доведеться віддати за помідори, кілограм яких коштує 3,15 євро (155 гривень). За головку салату треба віддати 1,29 євро (63,5 гривні), а за кілограм картоплі – 1,24 євро (61 гривню). Найдешевшим овочем стане цибуля, адже кілограм її обійдеться в майже 1 євро (49,25 гривні).
- Алкогольні та безалкогольні напої
Пляшка вина (середнього класу) обійдеться в 6,19 євро (це 304,85 гривні), а пляшка пива (0,5 літра) – 0,85 євро (41,9 гривні).
За пляшку води (1,5 літра) – 0,74 євро (36,4 гривні). Натомість за Coca-Cola або Pepsi, пляшка 0,33 літра, – 1,65 євро. Це 81,2 гривні. Втім йдеться про вартість напоїв, які пропонують в закладах.
Скільки коштував різдвяний стіл торік?
У 2024 році в Німеччині за кілограм картоплі, помідорів, цибулі, курячого філе, бананів, апельсинів, яблук, буханця й пляшки вина треба було заплатити 1 487 гривень, а в Чехії – 1 078 гривень. Натомість в Польщі такий продуктовий кошик обійшлася найдешевше – 940,64 гривні.
Натомість Україні приготування на Святвечір обійшлося орієнтовно в 1 365 гривень. А цього року вартість приготування куті, узвару, пісного борщу, риби, вареників та інших традиційних страв до столу для середньостатистичної родини обійдеться в близько 1 374 гривні.