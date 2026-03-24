Росія атакувала Україну: мешканці 6 регіонів частково залишились без світла

У ніч на вівторок, 24 березня, ворог знову масовано атакував різні області Україн. Зокрема під ударом росіян опинилась енергетична інфраструктура.

Що відомо про російську атаку?

Внаслідок ударів частина споживачів у Запорізькій, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання, про що повідомляє Міненерго.

Наразі енергетики активно працюють у посиленому режимі. Їхня мета – це найшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Зокрема в Укренерго запевнили, що скрізь, де зараз це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи.

Крім того, 24 березня, з 16:00 до 22:00 у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла. Вони стосуватимуться всіх категорій споживачів.

Ба більше, до кінця доби будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості.

Час і тривалість знеструмлень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні

– йдеться у дописі.

Зверніть увагу! До українців звернулися з проханням, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на всю систему країни.

В Укренерго зокрема уточнили: активне енергоспоживання доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Водночас не варто вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 16:00 до 22:00.

Що ще слід знати про енергетику?