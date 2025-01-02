Україна позбавила Росію важливого важеля впливу: Сибіга про газ

В Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна не просто перекрила транзит російського газу. Таке рішення позбавило Путіна одного із останніх важелів впливу на Європу.

Як Україна знищила один із важелів впливу Росії

Зранку 1 січня 2025 року Україна зупинено транзит російського газу територією своєю. Голова МЗС Андрій Сибіга додає, що тепер Росія не матиме можливостей використання енергії як зброї, повідомляє 24 Канал.

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В Європейській комісії заявили, що Євросоюз підготувався до припинення постачання. Крім того, газова інфраструктура Європи є досить гнучкою, аби забезпечити газ не російського походження.

Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України Європа та світ будуть безпечнішими без російського газу, нафти та інших залежностей, а також без самої Росії.

Зауважте! Без контракту щодо транзиту з українським "Нафтогазом" російський "Газпром" може втратити близько 6 мільярдів доларів на рік. Відтак "Газпром" може стати банкрутом або дотаційним підприємством, а для росіян тарифи на комунальні послуги, найімовірніше, зростуть.