Росія масовано атакувала підстанції: що відомо про ситуацію в енергосистемі

Росіяни завдали масованого удару дронами та ракетами по підстанціях та повітряних лініях 750 кіловатів і 330 кіловатів Внаслідок чого атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.

Що відбувається в українській енергосистемі станом на 7 лютого?

Через значні пошкодження балансування енергетичної системи здійснюється за допомогою залучення імпорту електричної енергії та застосування заходів з обмеження, про що повідомили в Міненерго.

За командою НЕК "Укренерго" – вимушено збільшений обсяг відключень,

– наголосили у відомстві.

Наразі у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Причина – це наслідки масованої російської атаки на електростанції та підстанції систем передачі та розподілу електроенергії України.

У Міненерго підкреслили, що через регулярні атаки росіян в енергетиці України діє режим надзвичайної ситуації.

Зверніть увагу! Це необхідно для максимальної скоординованості дій усіх служб у столиці, регіонах та громадах.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль написав, що під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кіловатів і 330 кіловатів – основа енергомережі України.

Але також ворог завдав удар по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС. Зокрема блоки АЕС були розвантажені персоналом.

Станом на зараз:

по всій території України застосовано 4,5 – 5 черг графіків аварійних відключень;

у східних та північних областях – спеціальні графіки аварійних відключень.

Атака триває. Енергетики готові приступати до відновлення, щойно це дозволить безпекова ситуація,

– заявив Шмигаль.

Важливо! Диспетчером "Укренерго" активовано запит на аварійну допомогу від Польщі.

Що ще відомо про чинну ситуацію?