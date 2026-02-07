Росія масовано атакувала підстанції: що відомо про ситуацію в енергосистемі
- Росія здійснила масовану атаку на підстанції та повітряні лінії 750 кіловатів і 330 кіловатів, змусивши атомні електростанції знизити потужність.
- Через значні пошкодження в енергосистемі України запроваджено аварійні відключення електроенергії, а також активовано запит на аварійну допомогу від Польщі.
Росіяни завдали масованого удару дронами та ракетами по підстанціях та повітряних лініях 750 кіловатів і 330 кіловатів Внаслідок чого атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.
Що відбувається в українській енергосистемі станом на 7 лютого?
Через значні пошкодження балансування енергетичної системи здійснюється за допомогою залучення імпорту електричної енергії та застосування заходів з обмеження, про що повідомили в Міненерго.
За командою НЕК "Укренерго" – вимушено збільшений обсяг відключень,
– наголосили у відомстві.
Наразі у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Причина – це наслідки масованої російської атаки на електростанції та підстанції систем передачі та розподілу електроенергії України.
У Міненерго підкреслили, що через регулярні атаки росіян в енергетиці України діє режим надзвичайної ситуації.
Це необхідно для максимальної скоординованості дій усіх служб у столиці, регіонах та громадах.
Міністр енергетики України Денис Шмигаль написав, що під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кіловатів і 330 кіловатів – основа енергомережі України.
Але також ворог завдав удар по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС. Зокрема блоки АЕС були розвантажені персоналом.
Станом на зараз:
- по всій території України застосовано 4,5 – 5 черг графіків аварійних відключень;
- у східних та північних областях – спеціальні графіки аварійних відключень.
Атака триває. Енергетики готові приступати до відновлення, щойно це дозволить безпекова ситуація,
– заявив Шмигаль.
Важливо! Диспетчером "Укренерго" активовано запит на аварійну допомогу від Польщі.
Що ще відомо про чинну ситуацію?
- У ДТЕК зазначили, що це вже десята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025. А загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2025 року ТЕС ДТЕК росіяни атакували понад 220 разів.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що понад 400 дронів і близько 40 ракет різних типів було застосовано в цій атаці. Основна ціль – енергомережа, генерація та розподільчі підстанції. Є пошкодження у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській областях.