Росія залишається залежною від імпорту високотехнологічної продукції. Про це свідчать внутрішні оцінки Міністерства економічного розвитку Росії.

З якою проблемою зіткнулась Росія?

І це попри офіційні заяви Москви про прискорене імпортозаміщення, про що повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

Таким чином реалістичність шестирічного плану трансформації російської економіки до 2030 року перебуває під сумнівом. Цей план мав би передбачати досягнення 70 – 90% технологічної незалежності у стратегічних секторах – від машинобудування й авіації до енергетики та хімічної промисловості.

Але фактичні показники відстають від задекларованих цілей. Технологічна незалежність:

у швидкісному залізничному транспорті становить 15%;

у суднобудуванні та енергетиці – 30%;

у виробництві безпілотних систем – 40%;

у промисловому машинобудуванні – близько 65%.

Обмеження доступу до західних технологій не зменшили імпортну залежність. Вони лише змінили її структуру – частка Китаю у постачанні мікросхем до Росії зросла приблизно до 90%.

На тлі значного розриву між планами й реальністю, а також з урахуванням обмежених виробничих, технологічних та кадрових ресурсів, досягнення заявленого рівня технологічної незалежності до 2030 року є малоймовірним,

– зазначили у розвідці.

Зверніть увагу! Поточна динаміка свідчить, що російський курс на "технологічний суверенітет" має переважно декларативний характер, але жодним чином не підкріплюється наявними можливостями економіки.

Нагадаємо, що у Росії замість пасажирського літака пасажирів без попередження пересадили у вантажний. Про це розповіли у Центрі протидії дезінформації.

Річ у тім, що санкції відрізали Кремль від західних запчастин, сервісного обслуговування та комплектуючих. А власне виробництво не здатне закрити потреби.

Навіть у Росавіації визнають: у найближчі п’ять років країна може втратити 339 літаків, – йдеться у повідомленні.

Важливо! Пасажири у вантажних літаках демонструє, як деградує цивільна інфраструктура країни під тягарем війни та ізоляції.

Що ще слід знати про проблеми Росії?