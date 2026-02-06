Росія залежна від Заходу: як Кремль потерпає від ізоляції
- Росія залишається залежною від імпорту високотехнологічної продукції, попри офіційні заяви про імпортозаміщення.
- План досягнення 70-90% технологічної незалежності до 2030 року під сумнівом, оскільки фактичні показники значно відстають від цілей.
Росія залишається залежною від імпорту високотехнологічної продукції. Про це свідчать внутрішні оцінки Міністерства економічного розвитку Росії.
З якою проблемою зіткнулась Росія?
І це попри офіційні заяви Москви про прискорене імпортозаміщення, про що повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.
Таким чином реалістичність шестирічного плану трансформації російської економіки до 2030 року перебуває під сумнівом. Цей план мав би передбачати досягнення 70 – 90% технологічної незалежності у стратегічних секторах – від машинобудування й авіації до енергетики та хімічної промисловості.
Але фактичні показники відстають від задекларованих цілей. Технологічна незалежність:
- у швидкісному залізничному транспорті становить 15%;
- у суднобудуванні та енергетиці – 30%;
- у виробництві безпілотних систем – 40%;
- у промисловому машинобудуванні – близько 65%.
Обмеження доступу до західних технологій не зменшили імпортну залежність. Вони лише змінили її структуру – частка Китаю у постачанні мікросхем до Росії зросла приблизно до 90%.
На тлі значного розриву між планами й реальністю, а також з урахуванням обмежених виробничих, технологічних та кадрових ресурсів, досягнення заявленого рівня технологічної незалежності до 2030 року є малоймовірним,
– зазначили у розвідці.
Зверніть увагу! Поточна динаміка свідчить, що російський курс на "технологічний суверенітет" має переважно декларативний характер, але жодним чином не підкріплюється наявними можливостями економіки.
Нагадаємо, що у Росії замість пасажирського літака пасажирів без попередження пересадили у вантажний. Про це розповіли у Центрі протидії дезінформації.
Річ у тім, що санкції відрізали Кремль від західних запчастин, сервісного обслуговування та комплектуючих. А власне виробництво не здатне закрити потреби.
Навіть у Росавіації визнають: у найближчі п’ять років країна може втратити 339 літаків, – йдеться у повідомленні.
Важливо! Пасажири у вантажних літаках демонструє, як деградує цивільна інфраструктура країни під тягарем війни та ізоляції.
Що ще слід знати про проблеми Росії?
Постачання товарів до Росії через "паралельний імпорт" скоротилося на 45% з січня по листопад 2025 року. Середньомісячні обсяги ввезення у 2025 році скоротилися до 2 мільярдів доларів США.
Очікується, що тенденція до скорочення "паралельного імпорту" збережеться у 2026 році. Ефективність подібної схеми буде швидко знижуватися.