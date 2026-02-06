С какой проблемой столкнулась Россия?
И это несмотря на официальные заявления Москвы об ускоренном импортозамещении, о чем сообщили в Службе внешней разведки Украины.
Таким образом реалистичность шестилетнего плана трансформации российской экономики до 2030 года находится под сомнением. Этот план должен был бы предусматривать достижение 70 – 90% технологической независимости в стратегических секторах – от машиностроения и авиации до энергетики и химической промышленности.
Но фактические показатели отстают от задекларированных целей. Технологическая независимость:
- в скоростном железнодорожном транспорте составляет 15%;
- в судостроении и энергетике – 30%;
- в производстве беспилотных систем – 40%;
- в промышленном машиностроении – около 65%.
Ограничение доступа к западным технологиям не уменьшили импортную зависимость. Они лишь изменили ее структуру лишь изменили ее структуру – доля Китая в поставках микросхем в Россию выросла примерно до 90%.
На фоне значительного разрыва между планами и реальностью, а также с учетом ограниченных производственных, технологических и кадровых ресурсов, достижения заявленного уровня технологической независимости до 2030 года маловероятно,
– отметили в разведке.
Обратите внимание! Текущая динамика свидетельствует, что российский курс на "технологический суверенитет" имеет преимущественно декларативный характер, но никоим образом не подкрепляется имеющимися возможностями экономики.
Что еще следует знать о проблемах России?
- Поставки товаров в Россию через "параллельный импорт" сократились на 45% с января по ноябрь 2025 года. Среднемесячные объемы ввоза в 2025 году сократились до 2 миллиардов долларов США.
- Ожидается, что тенденция к сокращению "параллельного импорта" сохранится в 2026 году. Эффективность подобной схемы будет быстро снижаться.