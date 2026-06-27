Росія завдала масованого удару по об'єктах Нафтогазу у відразу двох областях

Росіяни за допомогою ракет та безпілотників масовано атакували виробничі потужності Нафтогазу відразу у двох областях – Полтавській та Харківській.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький у фейсбуці.

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Які наслідки російських обстрілів?

Російські війська протягом останніх двох днів масовано атакували виробничі об'єкти Нафтогазу. Для ударів окупанти застосували щонайменше чотири балістичні ракети, зокрема з касетною бойовою частиною, а також ударні безпілотники.

За даними компанії, внаслідок однієї з атак пошкоджень зазнав вахтовий автобус, який перевозив працівників виробничого об'єкта. Попри відповідний удар, люди, на щастя, не постраждали, але транспортний засіб зазнав пошкодження.

Маємо руйнування, триває оцінка наслідків атаки. Завдяки системно вжитим заходам безпеки обійшлося без постраждалих серед наших колег,

– ідеться у повідомленні.

Що відомо про попередні атаки?