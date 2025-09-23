У Росії виник дефіцит робочих рук на тлі війни: Кремль прагне завезти до країни мігрантів
- Росія стикається з дефіцитом робочих рук, що викликало рекордно низький рівень безробіття 2,2% у травні.
- Москва прагне завезти трудових мігрантів з Непалу, В’єтнаму та Бангладеш, оскільки конкуренція за працівників з країн СНД зростає з боку Туреччини і Близького Сходу.
Російські компанії готуються завозити в країну трудових мігрантів. Йдеться про мешканців Непалу, В’єтнаму та Бангладеш.
Що відомо про ринок праці у Росії?
Саме там є демографічна база, яка дозволяє формувати великі групи трудових мігрантів які готові на довгострокові контракти, пише 24 Канал з посиланням на президента Торгово-промислової палати Росії Сергія Катиріна.
Для Росії ці напрямки цікаві, але потребують створення більш прозорих каналів рекрутингу й адаптації,
– сказав Катирі.
За його словами, за рахунок залучення трудових ресурсів із далекого зарубіжжя російський бізнес (що працює насамперед у будівництві, ритейлі та сфері послуг) розраховує розв'язувати проблему кадрового дефіциту. Глава ПТТ підкреслив: при цьому для іноземців це можливість заробити, оскільки заробітки в Росії у півтора раза вищі, ніж у них на батьківщині.
Традиційно Росія спирається на міграцію з країн СНД – Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану, але за цих працівників починають конкурувати Туреччина і країни Близького Сходу,
– йдеться у матеріалі.
Зверніть увагу! До цього російські компанії почали масово наймати трудових мігрантів з Індії: їхній потік у країну зріс майже на 25% за останній рік. Це сталося через збільшення квоти для індійців до 71,8 тисячі осіб.
Чому у Росії виник дефіцит робітників?
Дефіцит робочих рук у Росії виник через війну в Україні:
- 300 тисяч осіб були мобілізовані та відправлені на фронт;
- ще близько 500 тисяч уклали контракти з Міноборони, щоб піти воювати;
- а від 600 тисяч до мільйона виїхали з країни.
Крім того, оборонні заводи країни різко збільшили випуск продукції та почали залучати нові кадри, а влада запустила антимігрантську кампанію, ускладнивши умови перебування в Росії для громадян пострадянських країн.
Усе це призвело до рекордно низького рівня безробіття. За даними Росстату, у травні він досяг нового історичного мінімуму – 2,2%.
Згідно з опитуванням Центробанку, дефіцит кадрів залишається однією з ключових проблем, що обмежують поточну діяльність. У червневому опитуванні на це вказали 22% респондентів, більше (30%) назвали лише зростання витрат.
Важливо! Окрім мігрантів, влада намагається залучити в економіку останні трудові резерви. З цього року уряд відновив індексацію пенсій працюючим пенсіонерам, а також спростив найм неповнолітніх.
Що ще відбувається у Росії?
- В Росії зростає фінансове навантаження, зокрема й на пересічних росіян. 22 % громадян країни не здатні обслуговувати кредити, 18,5 % витрачають на погашення понад половину сімейного бюджету, а ще 28 % віддають на виплати до 100 % доходу.
- Ба більше, кількість проблемних компаній серед 78 найбільших у Росії за рік зросла вдвічі. Їхня кількість збільшилась з 6 до 13.