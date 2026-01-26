Росіяни встановлюють рекорди: населення щодня купує ліки на тлі війни та проблем в економіці

Росіяни придбали 22,3 мільйона упаковок антидепресантів на суму 20,5 мільярдів рублів у 2025 році. Про це свідчать дані DSM Group.

Що відомо про купівлю антидепресантів у Росії?

Попит на препарати від депресії порівняно з роками до повномасштабного вторгнення Росії в Україну зріс у 2,4 раза, про що пише російське медіа "The Moscow Times".

Зокрема попит продовжує зростати з кожним роком:

у 2021 році це було 9,2 мільйона упаковок;

у 2022 – 13 мільйонів;

у 2023 – 15,3 мільйона;

у 2024 – 17,9 мільйона.

Продажі антидепресантів в аптеках досягли приблизно до 64 тисяч упаковок на день. У грошовому вираженні обсяги зросли на 36% за рік, а порівняно з роками до вторгнення – майже у 4 рази (5,6 мільярда рублів у 2021 році).

Генеральний директор "INFOLine-Аналитики" Михайло Бурмістров відзначив, що різке зростання продажів антидепресантів, яке почалося з 2022 року, пов’язане з тривогою громадян на тлі повномасштабної війни проти України та мобілізації.

У 2025 році головним приводом для зростання тривожності стали переживання через "проблеми на ринку праці" – торік на тлі різкого уповільнення економіки персонал скоротили 25% російських компаній. Водночас доходи росіян знижувалися за збереження високого рівня закредитованості.

Найчастіше у 2025 році росіяни купували препарат "Золофт". Аптеки продали 3 мільйони упаковок цього препарату на 1,4 мільярда рублів. Він є одним із найдешевших сучасних антидепресантів – його середня ціна за упаковку у 2025 році становила 457 рублів.

Зауважте! У грошовому вираженні перше місце за продажами торік посів "Ципралекс" від данської компанії Lundbeck. За 2025 рік аптеки реалізували 1 мільйона упаковок препарату на 2,7 мільярда рублів.

Нагадаємо, що зокрема у Росії спостерігаються проблеми з ліками – за останні п’ять років середня вартість упаковки зросла вдвічі – з 207 до 416 рублів. Це значно перевищує сумарну інфляцію за цей період.

Окремі лікарські засоби подорожчали ще різкіше. Про це розповіли в українській розвідці.

За січень – листопад 2025 року ліки подорожчали приблизно на 8%.

Цікаво! Водночас росіяни почали уникати державної медицини: якщо у 2006 році державні клініки відвідували 52% населення, то у 2025 – лише 41%.

Що ще відомо про медичну сферу у Росії?