Росіяни встановлюють рекорди: населення щодня купує ліки на тлі війни та проблем в економіці
- У 2025 році росіяни придбали 22,3 мільйона упаковок антидепресантів на суму 20,5 мільярдів рублів, що у 2,4 раза більше порівняно з роками до початку повномасштабної війни проти України.
- Зростання попиту на антидепресанти пов'язане з тривогою через війну та проблеми на ринку праці.
Росіяни придбали 22,3 мільйона упаковок антидепресантів на суму 20,5 мільярдів рублів у 2025 році. Про це свідчать дані DSM Group.
Що відомо про купівлю антидепресантів у Росії?
Попит на препарати від депресії порівняно з роками до повномасштабного вторгнення Росії в Україну зріс у 2,4 раза, про що пише російське медіа "The Moscow Times".
Зокрема попит продовжує зростати з кожним роком:
- у 2021 році це було 9,2 мільйона упаковок;
- у 2022 – 13 мільйонів;
- у 2023 – 15,3 мільйона;
- у 2024 – 17,9 мільйона.
Продажі антидепресантів в аптеках досягли приблизно до 64 тисяч упаковок на день. У грошовому вираженні обсяги зросли на 36% за рік, а порівняно з роками до вторгнення – майже у 4 рази (5,6 мільярда рублів у 2021 році).
Генеральний директор "INFOLine-Аналитики" Михайло Бурмістров відзначив, що різке зростання продажів антидепресантів, яке почалося з 2022 року, пов’язане з тривогою громадян на тлі повномасштабної війни проти України та мобілізації.
У 2025 році головним приводом для зростання тривожності стали переживання через "проблеми на ринку праці" – торік на тлі різкого уповільнення економіки персонал скоротили 25% російських компаній. Водночас доходи росіян знижувалися за збереження високого рівня закредитованості.
Найчастіше у 2025 році росіяни купували препарат "Золофт". Аптеки продали 3 мільйони упаковок цього препарату на 1,4 мільярда рублів. Він є одним із найдешевших сучасних антидепресантів – його середня ціна за упаковку у 2025 році становила 457 рублів.
Зауважте! У грошовому вираженні перше місце за продажами торік посів "Ципралекс" від данської компанії Lundbeck. За 2025 рік аптеки реалізували 1 мільйона упаковок препарату на 2,7 мільярда рублів.
Нагадаємо, що зокрема у Росії спостерігаються проблеми з ліками – за останні п’ять років середня вартість упаковки зросла вдвічі – з 207 до 416 рублів. Це значно перевищує сумарну інфляцію за цей період.
Окремі лікарські засоби подорожчали ще різкіше. Про це розповіли в українській розвідці.
За січень – листопад 2025 року ліки подорожчали приблизно на 8%.
Цікаво! Водночас росіяни почали уникати державної медицини: якщо у 2006 році державні клініки відвідували 52% населення, то у 2025 – лише 41%.
Що ще відомо про медичну сферу у Росії?
Росію очікує хвиля банкрутств та закриття аптек. Особливо поза великими містами. Причина – це збільшення з 2026 року податкового навантаження на бізнес.
Також у Росії не можуть виплачувати зарплати бюджетникам. Зокрема серед них є працівники лікарень. Місцеві бюджети просто не мають грошей на ці виплати.