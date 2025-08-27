У ніч з 26 проти 27 серпня росіяни атакували об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури. Руйнувань зазнали об'єкти у шести областях України.

Що відомо про атаку з 26 на 27 серпня?

Росія здійснила чергову масовану терористичну атаку з використанням безпілотних літальних апаратів по цивільній інфраструктурі України, пише 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Згідно з інформацією, цілеспрямованих руйнівних ударів зазнали об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України. Йдеться про такі регіони:

Сумщина; Полтавщина; Донеччина; Чернігівщина; Харківщина; Запоріжжя.

Наразі триває оцінка завданої ворогом шкоди. Зокрема на місці влучань працюють аварійні та рятувальні служби.

Близько першої ночі внаслідок удару БПЛА було пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій у Сумах, внаслідок чого без електропостачання залишилась значна частина міста та промислових споживачів,

– розповіли у відомстві.

Водночас на Полтавщині росіяни цілеспрямовано комплексно атакували об'єкти газотранспортної інфраструктури, завдавши значних ушкоджень. Зараз енергетики і газовики докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення енерго- та газопостачання.

Розцінюємо російські атаки як продовження свідомої політики Росії з руйнування цивільної інфраструктури України напередодні опалювального сезону,

– наголосили у Міненерго.

Зверніть увагу! Цю атаку назвали черговим актом енергетичного терору, спрямованого проти мирного населення.

Що ще відомо про атаку?