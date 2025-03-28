Росія може допомогти Маску у місії на Марс: йдеться про постачання атомної електростанції
- Росія запропонувала поставити малогабаритну атомну електростанцію для місії Ілона Маска на Марс, але переговорів ще не було.
- Ілон Маск планує побудувати на Марсі самоокупне місто через 20 років, яке потребуватиме джерела енергії.
Як заявив уповноважений президента Володимира Путіна з питань міжнародної співпраці, Росія може поставити невелику атомну електростанцію на Марс, тим самим допоможе мільярдеру Ілону Маску у його майбутній місії на планету. Втім розмови між російськими та американськими представниками щодо цієї пропозиції ще не було.
Як Росія хоче співпрацювати з Ілоном Маском
Спецпредставник Кирило Дмитрієв додає, що пропозиція щодо постачання атомної електростанції для місії Маска на Марс може бути обговорена по відеоконференції, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
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До речі, такі розмови щодо співпраці з'явилися після того, як Дональд Трамп розпочав переговори з Росією.
Дмітрієв, який є також керівником фонду, який працює над залученням іноземних інвесторів і який називає Ілона Маска "великим провидцем, повідомив на Арктичному форумі, що Росія таким чином може зробити великий внесок у потенційну місію на Марс.
Росія може запропонувати малогабаритну атомну електростанцію для місії на Марс та інші передові технологічні можливості,
– сказав він російським ЗМІ.
- Нагадуємо, що Ілон Маск є близьким соратником президента США. Він заявив, що до кінця наступного року його ракета Starship вилетить на Марс, хоч, як відомо, зараз є різні проблеми у випробуваннях.
- Висадка на Марс попередньо відбудеться у 2029 році, але водночас Маск заявляє, що "2031 рік є більш ймовірним".
- Ще минулого року Ілон Маск повідомив, що планує побудувати на Марсі "самоокупне місто приблизно через 20 років", яке потребуватиме джерела енергії.