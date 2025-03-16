Замість людей на борту Starship до Червоної планети полетить людиноподібний робот Tesla Optimus, розповідає 24 Канал. Маск припустив, що висадка людини на Марс може відбутися вже у 2029 році, за відсутності непередбачуваних труднощів, хоча більш імовірним терміном він назвав 2031 рік.

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Starship є найбільшою ракетою, коли-небудь створеною, і Маск покладає великі надії на її успіх. Водночас попередні два тестові запуски завершилися вибухами, тому SpaceX продовжує аналізувати причини невдач. Без усунення проблем Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) не надасть дозволу на наступні випробування.

Starship та плани NASA

NASA також зацікавлена у використанні Starship. Одна з її модифікацій має стати місячним модулем у рамках програми Artemis. Маск, своєю чергою, мислить масштабніше: він прагне не лише колонізувати Місяць, а й зробити людство "багатопланетним видом".

Варто наголосити, що раніше бізнесмен уже давав амбітні прогнози щодо міжпланетних польотів і жоден з них не справджувався.

У 2016 році він заявляв, що корабель Dragon відправиться на Марс у 2018 році , але цього не сталося.

він заявляв, що корабель відправиться на Марс у , але цього не сталося. У 2020 році Маск переніс орієнтовний термін місії на 2026 рік, і тепер він підтвердив цю дату, зазначивши, що саме Starship стане основним транспортом для експедицій на Марс.

З огляду на це можна припустити, що найближчим часом Starship нікуди не полетить. Щонайменше спершу компанії слід вирішити проблеми з кораблем, оскільки фахівці зазначають, що вони можуть бути доволі серйозними.

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Тим часом SpaceX продовжує активну діяльність на навколоземній орбіті. Минулої ночі компанія успішно запустила місію Crew-10 до Міжнародної космічної станції (МКС). На борту перебували чотири члени екіпажу: два американські астронавти, японський астронавт та російський космонавт.