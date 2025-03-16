Корабель Crew Dragon стартував 14 березня о 19:03 за місцевим часом (15 березня о 03:03 за Києвом) з космодрому імені Кеннеді у Флориді, розповідає 24 Канал.

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Стикування Crew Dragon з МКС

Екіпаж місії складається з астронавтів NASA Енн Макклейн і Ніколь Айерс, космонавта JAXA Такуї Оніші та ще одного члена команди з Росії.

Офіційно місія Crew-10 є стандартною ротацією екіпажу, однак вона отримала неофіційний статус рятувальної. Причиною стало те, що на МКС протягом майже року перебували двоє астронавтів, які мали провести на станції всього 10 днів, але через технічні проблеми корабля Boeing Starliner.

Нагадаємо, що не так давно Starship Маска вдруге поспіль вибухнув у повітрі. Причини аварії ті ж, що і під час сьомого тестового польоту.

Повернення Crew-9 та рятувальна операція

Crew-10 має замінити екіпаж місії Crew-9, який складався з американця Ніка Гейга, ще одного члена екіпажу та пілотів Starliner Бутча Вілмора і Суніти Вільямс. Саме вони прибули на МКС у червні минулого року, але не змогли повернутися через технічні несправності корабля.

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Повернення екіпажу Crew-9 на Землю заплановане не раніше 19 березня, залежно від погодних умов у районі посадки. Таким чином, ця місія SpaceX має завершити тривале перебування застряглих астронавтів та забезпечити безпечну ротацію екіпажу на МКС.