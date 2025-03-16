Корабль Crew Dragon стартовал 14 марта в 19:03 по местному времени (15 марта в 03:03 по Киеву) с космодрома имени Кеннеди во Флориде, рассказывает 24 Канал.

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Стыковка Crew Dragon с МКС

Экипаж миссии состоит из астронавтов NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, космонавта JAXA Такуи Ониши и еще одного члена команды из России.

Официально миссия Crew-10 является стандартной ротацией экипажа, однако она получила неофициальный статус спасательной. Причиной стало то, что на МКС в течение почти год находились двое астронавтов, которые должны были провести на станции всего 10 дней, но из-за технических проблем корабля Boeing Starliner.

Напомним, что не так давно Starship Маска второй раз подряд взорвался в воздухе. Причины аварии те же, что и во время седьмого тестового полета.

Возвращение Crew-9 и спасательная операция

Crew-10 должен заменить экипаж миссии Crew-9, который состоял из американца Ника Гейга, еще одного члена экипажа и пилотов Starliner Бутча Уилмора и Суниты Уильямс. Именно они прибыли на МКС в июне прошлого года, но не смогли вернуться из-за технических неисправностей корабля.

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Возвращение экипажа Crew-9 на Землю запланировано не раньше 19 марта, в зависимости от погодных условий в районе посадки. Таким образом, эта миссия SpaceX должна завершить длительное пребывание застрявших астронавтов и обеспечить безопасную ротацию экипажа на МКС.