Як Росія хоче співпрацювати з Ілоном Маском

Спецпредставник Кирило Дмитрієв додає, що пропозиція щодо постачання атомної електростанції для місії Маска на Марс може бути обговорена по відеоконференції, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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До речі, такі розмови щодо співпраці з'явилися після того, як Дональд Трамп розпочав переговори з Росією.

Дмітрієв, який є також керівником фонду, який працює над залученням іноземних інвесторів і який називає Ілона Маска "великим провидцем, повідомив на Арктичному форумі, що Росія таким чином може зробити великий внесок у потенційну місію на Марс.

Росія може запропонувати малогабаритну атомну електростанцію для місії на Марс та інші передові технологічні можливості,

– сказав він російським ЗМІ.