Как Россия хочет сотрудничать с Илоном Маском
Спецпредставитель Кирилл Дмитриев добавляет, что предложение по поставке атомной электростанции для миссии Маска на Марс может быть обсуждено по видеоконференции, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Кстати, такие разговоры о сотрудничестве появились после того, как как Дональд Трамп начал переговоры с Россией.
Дмитриев, который является также руководителем фонда, который работает над привлечением иностранных инвесторов и который называет Илона Маска "великим провидцем, сообщил на Арктическом форуме, что Россия таким образом может сделать большой вклад в потенциальную миссию на Марс.
Россия может предложить малогабаритную атомную электростанцию для миссии на Марс и другие передовые технологические возможности,
– сказал он российским СМИ.
- Напоминаем, что Илон Маск является близким соратником президента США. Он заявил, что до конца следующего года его ракета Starship вылетит на Марс, хотя, как известно, сейчас есть разные проблемы в испытаниях.
- Высадка на Марс предварительно состоится в 2029 году, но в то же время Маск заявляет, что "2031 год является более вероятным".
- Еще в прошлом году Илон Маск сообщил, что планирует построить на Марсе "самоокупаемый город примерно через 20 лет", который будет нуждаться в источнике энергии.