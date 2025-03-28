Как Россия хочет сотрудничать с Илоном Маском

Спецпредставитель Кирилл Дмитриев добавляет, что предложение по поставке атомной электростанции для миссии Маска на Марс может быть обсуждено по видеоконференции, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Кстати, такие разговоры о сотрудничестве появились после того, как как Дональд Трамп начал переговоры с Россией.

Дмитриев, который является также руководителем фонда, который работает над привлечением иностранных инвесторов и который называет Илона Маска "великим провидцем, сообщил на Арктическом форуме, что Россия таким образом может сделать большой вклад в потенциальную миссию на Марс.

Россия может предложить малогабаритную атомную электростанцию для миссии на Марс и другие передовые технологические возможности,

– сказал он российским СМИ.