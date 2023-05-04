Втрати є щомісяця: скільки нафтобаз зруйнували загарбники в Україні
Джерело:Інтерфакс-Україна
Від початку повномасштабної війни ворог обстрілював критичну інфраструктуру України. Своїми загарбницькими діями окупанти зруйнували 35 нафтобаз нашої держави.
В Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів повідомили, що російські агресори завдали 3,3 мільярда гривень збитків довкіллю. Це, зокрема, і викиди шкідливих речовин в атмосферу та забруднення ґрунтів.
Дивіться також Атаки безпілотників на нафтобази Росії стають масовими: було влучання і в Ростовській області
Наслідки останніх атак
Нагадаємо, що вранці 3 травня три ворожі безпілотники "Шахід" атакували нафтобазу в Кіровоградській області.
Глава ОВА Андрій Райкович повідомив, що минулося без жертв. За його словами, всі відповідні служби оперативно виконали свою роботу. Ліквідовувати наслідки атаки розпочали відразу. Наразі уточнюється оперативна інформація щодо пошкоджень.
Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн повідомив, що два дрони-камікадзе, якими Росія атакувала низку областей у ніч проти 21 квітня, також влучили в нафтобази.
Куюн також зазначав, що галузь нафтопродуктозабезпечення залишається під прицілом ворога і, попри відсутність офіційної інформації, влучання і втрати тисяч тонн пального є щомісяця.
Росія знову атакувала Україну дронами: коротко
- У ніч проти 4 травня російські загарбники вкотре випустили по Україні іранські дрони-камікадзе. Під ударом потрапили Київська, Запорізька, Донецька та Одеська області.
- В Одесі 3 "Шахіди" влучили у гуртожитки одного з навчальних закладів. На щастя, люди не постраждали. Пожежу, яка спалахнула внаслідок влучання, ліквідували.
- За попередньою інформацією, по Запоріжжю окупанти вдарили ракетами С-300. Вибухи спричинили подекуди перепади напруги. Крім того, у результаті атаки пошкоджено приватні будинки. Вибуховою хвилею в них вибито шибки та понівечено покрівлі. Серед людей постраждалих немає.
- Атаку Київщини окупанти здійснили із застосуванням БпЛА типу "Shahed" та ракет, ймовірно, балістичного типу. За попередньою інформацією, у повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БпЛА були знищені. Наразі усі дані уточнюються.