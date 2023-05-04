Втрати є щомісяця: скільки нафтобаз зруйнували загарбники в Україні

Від початку повномасштабної війни ворог обстрілював критичну інфраструктуру України. Своїми загарбницькими діями окупанти зруйнували 35 нафтобаз нашої держави.

В Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів повідомили, що російські агресори завдали 3,3 мільярда гривень збитків довкіллю. Це, зокрема, і викиди шкідливих речовин в атмосферу та забруднення ґрунтів.

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Наслідки останніх атак

Нагадаємо, що вранці 3 травня три ворожі безпілотники "Шахід" атакували нафтобазу в Кіровоградській області.

Глава ОВА Андрій Райкович повідомив, що минулося без жертв. За його словами, всі відповідні служби оперативно виконали свою роботу. Ліквідовувати наслідки атаки розпочали відразу. Наразі уточнюється оперативна інформація щодо пошкоджень.

Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн повідомив, що два дрони-камікадзе, якими Росія атакувала низку областей у ніч проти 21 квітня, також влучили в нафтобази.

Куюн також зазначав, що галузь нафтопродуктозабезпечення залишається під прицілом ворога і, попри відсутність офіційної інформації, влучання і втрати тисяч тонн пального є щомісяця.

Росія знову атакувала Україну дронами: коротко