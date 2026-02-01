Дефіцит пального через атаки на НПЗ: Росія продовжила заборону на експорт

В Росії знову продовжили заборону на експорт пального. Тепер дія заборони триватиме до 31 липня 2026 року. Уряд країни таким чином намагається розв'язати проблему з дефіцитом, який виник на тлі уражень НПЗ.

Як в Росії забороняють вивозити пальне через дефіцит?

Нещодавно прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав постанову щодо тимчасової заборони на вивіз бензину, дизпального та інших видів, повідомляє пресслужба Держдуми.

Читайте також Кінець ціновій "стелі": ЄС готує радикальний удар по нафтових доходах Путіна

Зазначається, що таке рішення нібито спрямоване на підтримання стабільної ситуації на внутрішньому ринку пального.

Уряд запровадив нову тимчасову заборону на експорт бензину, дизельного пального та інших видів палива до 31 липня 2026 року. Відповідну постанову підписано,

– йдеться в повідомленні пресслужби.

Винятком є виробники нафтопродуктів, на яких заборона не поширюється. Влада Росія пояснює це необхідністю запобігти ризикам затоварювання виробничих потужностей нафтових компаній.

Нагадуємо! Ще наприкінці грудня 2025 року російський уряд втретє продовжив заборону на постачання бензину за кордон до кінця лютого 2026 року, писало The Moscow Times. Усе це пов'язують з ураженням російських НПЗ через що виникає дефіцит бензину.

Які ціни на пальне в Росії?

Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пальне в США коштує дешевше, аніж в Росії. Йдеться про те, що американський літр пального майже на 5 рублів дешевший.

Загалом ціни на пальне в США тяжіють до зниження, а в Росії ситуація протилежна, де ресурс стабільно дорожчає.

Крім того, тариф на пальне випереджає рівень інфляції. Лише у січні цього року середні ціни вже зросли на 1,2%, а підвищення зафіксоване в 78 регіонах Росії.

Наприклад, у грудні 2025 року на автозаправках Росії відбувся черговий дефіцит бензину та дизпального. Таким чином, ліміти, які були запроваджені у жовтні на продаж бензину, не допомогли, адже навіть в окупованому Криму виникли знову перебої з пальним – з вільного продажу зник бензин А-95, який видавали лише за талонами.

Які наслідки від уражень російських НПЗ?