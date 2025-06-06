Росіяни стрімко біднішають: чому обіцянки Путіна виявилися мильними бульбашками
- Ринок нерухомості в Росії зазнав значного спаду, з продажами житла, що знизилися на 40% у квітні 2025 року порівняно з березнем, через відсутність пільгових кредитів на житло.
Борги росіян по кредитах зростають, з простроченою заборгованістю за кредитними картами, яка збільшилася на 70% у I кварталі 2025 року, та значним зростанням заявок на реструктуризацію кредитів.
Економічна ситуація у Росії все більше погіршується. Обіцянки влади більше не працюють, а борги населення ростуть.
Чому занепадає ринок нерухомості Росії
Ринок нерухомості у Росії обвалився. Продажі житла у квітні 2025 року скоротилися на 40% у порівнянні з березнем, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Дзеркало тижня".
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Більшість російських забудовників у I кварталі 2025 року не змогли виконати свої плани продажів житла. Продажі квартир у квітні впали на 23% у порівнянні з торішніми показниками:
- У Москві й регіоні кількість непроданих квартир виросла у квітні на 30% в порівнянні з березнем.
- Продажі новобудов у квітні знизилися на 14% у річному розрахунку.
- Пропозиція квартир на вторинному ринку житла у Москві в квітні зменшилась на 11% у порівнянні з минулим роком – це найнижчий показник з 2022 року.
- Кількість квартир, яку не можуть продати до моменту завершення будівництва у Москві та Підмосков’ї за рік зросла удвічі.
Варто знати! Причина занепаду ринку нерухомості – у відсутності пільгових кредитів на житло. Без пільг росіяни просто не можуть оплатити іпотеки.
Як ростуть борги росіян по кредитах
Ситуація з кредитуванням у Росії ще гірша, ніж з нерухомістю. Росіяни, котрі раніше набралися кредитів, не можуть їх зараз повернути:
- Обсяг простроченої заборгованості за кредитними картами у I кварталі зріс майже на 70%.
- Від початку 2025 року понад 2,35 мільйона росіян прострочили платежі за кредитними картами на термін понад 30 днів.
- За I квартал 2025 року понад 1,5 мільйона жителів Росії просили банки про реструктуризацію кредитів. Заявки на реструктуризацію ростіть на 20% щоквартально з 2024 року.
- У I кварталі цього року фінансові установи Росії реструктурували кредитів населення на 265 мільярдів рублів – це найвищий показник з 2022 року.
Далі буде гірше, бо основна маса прохачів – це клієнти мікрофінансових організацій, тобто такі собі кредитні наркомани, які міцно сидять на голці без шансів із неї зіскочити,
– прогнозує доктор економічних наук Олексій Пластун.
Варто знати! Кількість людей в Росії, які мають 4 і більше кредитів, серед нових позичальників виросла до 38% за I квартал 2025 року.