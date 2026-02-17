Рекордні дефіцити та слабкість економіки: Росії загрожує рецесія

За підсумками 2025 року сукупний дефіцит усіх бюджетів Росії досяг історичного рекорду – 8,291 трильйона рублів. Про це свідчать дані Мінфіну країни.

Що наразі відбувається з російською економікою?

Якщо порівнювати з 2024 роком, то "діра" консолідованого бюджету, збільшилася у 2,6 раза, або на 5,696 трлн рублів, про що пише російське медіа "The Moscow Times".

Доходи бюджетів усіх рівнів за рік зросли на 6,5% – удвічі повільніше, ніж видатки. Дві третини підсумкового дефіциту забезпечила федеральна казна: вона завершила рік із "дірою" 5,625 трильйона рублів, що вп’ятеро перевищило початковий план.

Дефіцит бюджетів регіонів встановив рекорд за два десятиліття доступної держстатистики – 1,5 трильйона рублів. І всі ці дефіцити зросли, попри збільшення податкового навантаження – торік Мінфін підвищив податок на прибуток, запровадив диференційовану шкалу ПДФО та планував зібрати понад 3 трильйони рублів додаткових доходів.

Але вже цього року податки довелося підвищувати знову:

до 22% збільшено ПДВ;

запущено податкову реформу для малого бізнесу;

а на черзі – технологічний збір;

податок на імпорт із маркетплейсів;

експортні мита на алмази;

зростання податку на видобуток корисних копалин для металургів.

Російська економіка увійшла в зону смерті,

– пише Олександра Прокопенко, наукова співробітниця Carnegie Russia Eurasia Centre у Берліні.

Вона вважає, що економіка тримається на плаву коштом перекидання ресурсів – фінансових і людських – у військовий сектор. Але це руйнує її довгостроковий потенціал.

Саме через слабкість економіки бюджет не вдається "залатати" коштом підвищення податків: торік ВВП зріс лише на 1%, а прогнози на поточний рік – ще гірші. Ситуація торік, найімовірніше, повториться і цього: Мінфін не зможе зібрати запланований обсяг податків.

Колишній перший заступник голови Центробанку, професор факультету економічних наук ВШЕ Олег В’югін, вважає, що Росія входить у 2026 рік із підвищеними податками та високою процентною ставкою, у результаті чого може "статися рецесія". Його цитує російське пропагандистське ЗМІ "РБК".

Зверніть увагу! До цього додається проблема недоотримання нафтогазових доходів через курс рубля та обмеження на експорт нафти.

Що ще слід знати про проблеми у Росії?