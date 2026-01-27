Ситуація погіршується: що буде з економікою Росії у 2026 році

Російська економіка вийшла на "межу зростання зарплат". Ситуація погіршується, тому нарощувати заробітні плати попередніми темпами неможливо.

Що відомо про стан російської економіки?

Про це заявив Дмитро Бєлоусов, заступник генерального директора Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозу, а також брат міністра оборони Андрія Бєлоусова, про що пише російське медіа "The Moscow Times".

За прогнозом ЦМАКП – у найближчі три роки реальні зарплати (з урахуванням інфляції) зростатимуть трохи більш ніж на 1%.

У 2023 – 2024 роках реальні зарплати зросли на 8,2% і 9,7%, але цього року почалося уповільнення,

– йдеться у матеріалі.

ЦМАКП очікує за підсумками року зростання реальних зарплат приблизно на 3,5% і прогнозує уповільнення до 1,2 – 1,7% у 2026 – 2028 роках. Зокрема ситуація у російській економіці стає гіршою: зростання сповільнюється;

прибутки компаній падають;

інвестиції перестали зростати;

рентабельність у більшості галузей опустилася нижче ставок за кредитами та безризикових способів вкладення грошей.

Загалом по економіці у нас стагнація, навіть стагфляція,

– сказав Андрій Бєлоусов.

Попри прогнози експертів, очікується цілком реальний ризик рецесії, особливо на початку року.

Зверніть увагу! Ситуація із зарплатами може бути різнорідною, як і в економіці, військова частина якої зростає, а цивільна — падає.

Нагадаємо, що про рух російської економіки стрімко рухається до рецесії вже писали в Службі зовнішньої розвідки. Цей факт вже визнають наближені до Кремля аналітичні структури. За збереження чинних тенденцій, спад майже напевно розпочнеться до липня 2026 року.

Імовірність рецесії зростає та вказує на структурні проблеми:

падіння ділової впевненості;

уповільнення економічної активності;

ослаблення внутрішнього попиту.

Консенсус російських аналітиків однозначний – за сучасних умов жорсткої монетарної політики економіка приречена на спад,

– розповіли у розвідці.

Ба більше, індикатор виходу з рецесії у жовтні 2025 року обвалився з 0,345 до 0,1. Це значення, що суттєво нижче порогового рівня 0,35. Воно прямо вказує на ризик затяжної рецесії тривалістю понад рік.

Важливо! Навіть гіпотетичне завершення війни проти України не стане "рятівним колом".

Що ще відомо про стан російської економіки?