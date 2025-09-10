Російський виробник електроніки "ПК Акваріус" за місяць отримав 16 позовів на суму понад 252 мільйонів рублів Серед заявників — постачальник друкованих плат "Гран груп", дистриб’ютор "Аксофт", контрактний збирач «АЛТ майстер».

Які проблеми спостерігаються на російську ринку електроніки?

За даними джерела, "Акваріус" перестав розраховуватися з контрагентами ще в січні 2025 року через значний касовий розрив, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

У самій компанії складнощі з виконанням платіжних зобов’язань назвали тимчасовими та заявили про прагнення задовольнити всі юридично обґрунтовані вимоги найближчим часом. Однак джерело на ринку електроніки розповіло, що проблеми в "Акваріус"» спостерігаються вже давно: до них призвели відсутність плану розвитку й достатніх управлінських навичок, а також охолодження економіки.

Вільних грошей немає, нічим платити по колу: постачальникам, виробникам, замовникам. Вал заяв зростатиме, щоб спробувати у суді вирішити проблему кризи неплатежів,

– зазначив співрозмовник видання.

Позови збіглися зі зміною складу власників "Акваріуса". У серпні російські медіа писали, що 79% компанії переходить до S8 Capital і ГК «МТ-інтеграція».

Ще 21% залишився у дочірньої структури "Сбера". При цьому раніше у неї в заставі опинилися основні юрособи компанії — 70% "Ай кью холдингу" та 99,99% "Акваріус технологій".

Чим відомий виробник у Росії? "Акваріус" володіє виробничими майданчиками в Шуї (Іванівська область) та Твері потужністю до 2,5 мільйонів пристроїв на рік, випускаючи сервери, системи зберігання даних, комп’ютери, ноутбуки, планшети й іншу електроніку під власним брендом. До 2024 року "Акваріус" займав п’яту частку ринку обладнання, яке входить до реєстру російської радіоелектронної продукції Мінпромторгу та може брати участь у держзамовленнях.

Важливо! У 2024 році виручка головної юрособи компанії – АТ "Група Акваріус" – становила 1 млрд рублів. Такою ж була й прибутковість. У "Ай кью холдингу" ці показники дорівнювали 4 мільярдів та 3,9 мільярда рублів. Зокрема "Акваріус технології" за 2024 рік виручили 1,3 мільярда рублів і отримали 972 мільйонів рублів прибутку.

Що наразі відбувається з економікою Росії?