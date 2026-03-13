США зробили подароку Путіну: як Кремль тепер може заробити мільярди доларів
13 березня, 17:34
США зробили подарунок Путіну: як Кремль тепер може заробити мільярди доларів

Валерія Моргун
Основні тези
  • США послабили санкції проти російської нафти, що може дозволити Кремлю заробити до 10 мільярдів доларів .
  • Україна підтримує рішення США, яке спрямоване на подолання кризи в Ормузькій протоці, але стурбована послаблення обмежень проти Кремля.

Кремль може отримати величезні кошти на тлі бойових дій на Близькому Сході. Причиною такого заробітку є рішення США послабити санкції проти російської нафти.

Скільки Кремль зможе заробити на нафті?

Москва може збагатися на суму до 10 мільярдів доларів, про що повідомив Владислав Власюкуповноважений президента із санкційної політики.

Ідеться про близько 100 мільйонів барелів такої нафти. Можете порахувати, скільки вона коштує, – до 10 мільярдів доларів. Це те, що теоретично Росія заробить,
– сказав Владислав Власюк.

Він додав, що ціна на нафту, імовірно, буде знижуватись. Але насправді було б помилково вважати, що ця нафта в принципі "нікуди б не доїхала без цього вайверу" – якась її частина все одно була б продана.

Водночас він додав, що Київ "розуміє логіку дій" Вашингтона. Дії США наразі направлені на те, щоб подолати наслідки кризи в Ормузькій протоці.

А Україна підтримує рішення, яке допоможе уникнути дефіциту на ринках, зокрема сприятиме низьким цінам на нафту. Це в інтересах Києва, адже це прямо впливає на доходи Росії.

З іншого боку, не сильно подобається сама концепція послаблення будь-яких санкцій проти Росії, і я не впевнений, що це оптимальне рішення в цій ситуації. Це ж не впливає на першопричину – дії безпосередньо в Ормузькій протоці,
– пояснив Владислав Власюк.

Він також попередив про ризик: якщо криза в Перській затоці затягнеться, то це прямо впливатиме на стабільність і ефективність санкцій проти російських енергоносіїв. Але якщо ситуація буде "обмежена в просторі та часі", то в цілому це економіку Росії "не врятує".

Зверніть увагу! Росія вже отримала близько 1,3 – 1,9 мільярда доларів надприбутку від податків на експорт російської нафти після закриття Ормузької протоки. До кінця березня країна може отримати додаткові доходи – у розмірі 3,3 – 4,9 мільярда доларів. Такі цифри називає FT.

Що ще слід знати про рішення США?