Відновлення закупівель: одна з країн продовжує приймати поставки російської нафти

Щонайменше три танкери з російською нафтою вказують як наступний пункт призначення завод Reliance Industries Ltd. Він знаходиться на західному узбережжі Індії.

Що відомо про закупівлі Індією російської нафти?

Танкери прямують туди після того, як нафтопереробник відновив частину закупівель для внутрішнього виробництва, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Судна, які завантажені майже 2,2 мільйонами барелів нафтою Urals, наразі сигналізують великий комплекс у Джамнагарі. За даними аналітичної компанії Kpler, очікуються до прибуття на початку цього місяця.

Kpler відстежує переміщення суден на основі живих сигналів, які надсилають капітани та в яких зазначаються поточне місцеперебування та заплановані порти розвантаження.

Маршрути можуть змінюватися в міру наближення суден до Індії

– уточнили у тексті.

Представник Reliance заперечив, що компанія придбала ці вантажі, додавши, що вона не має жодних підтверджених поставок російської нафти для постачання у січні.

Що відомо про саму компанію?

Спершу, після того, як США внесли до чорного списку Rosneft PJSC та Lukoil PJSC, Reliance відмовилася від закупівель. У листопаді ж компанія оголосила, що припинить використання російської нафти на експортноорієнтованій частині свого заводу.

Відтоді вона почала закуповувати нафту у несанкціонованих російських виробників для внутрішніх потреб. Раніше Rosneft була найбільшим постачальником російської нафти для нафтопереробника за довгостроковою угодою на постачання 500 тисяч барелів на добу.

Цікаво! Індія в останні роки стала ключовим ринком збуту нафти для виробника з ОПЕК+, але зазнала тиску з боку Трампа та членів його адміністрації через торгівлю з Росією. Через цю невизначеність індійські НПЗ скоротили закупівлі.

Зокрема минулого місяця імпорт впав до найнижчого рівня за три роки. Контрольована мільярдером Мукешем Амбані, Reliance у 2024 – 2025 роках була найбільшим у світі покупцем російської нафти, згідно з даними Kpler.

Вантажі позначені як такі, що постачаються трейдерами Alghaf Marine DMCC, Redwood Global Supply FZ LLC, RusExport та Ethos Energy, згідно з даними Kpler.

Alghaf Marine і Redwood Global перебувають під санкціями Великої Британії, а перша компанія є правонаступницею близькосхідного підрозділу Litasco – трейдингового крила Lukoil.

Постачання російської нафти на нафтопереробний комплекс Reliance у Джамнагарі становили понад 40% імпорту заводу в період із січня по листопад минулого року

– йдеться у матеріалі.

Зауважте! Reliance – це не єдина індійська компанія, що купує російську нафту. Державні Indian Oil Corp. і Bharat Petroleum Corp. також беруть вантажі у несанкціонованих постачальників. Їх приваблюють великі знижки, низькі переробні маржі та невизначеність щодо статусу торговельних переговорів із Вашингтоном.

Нагадаємо, що знижки на партії російської нафти в морських портах відвантаження наприкінці 2025 року наблизилися до історичних максимумів. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

У поєднанні з низькими світовими цінами та обмеженнями санкцій ставить експорт на межу рентабельності. Знижки на сорт Urals до еталону Brent досягли 20 – 30 за доларів за барель.

Зокрема частина російських нафтовиків уже стикнулася зі збитковістю видобутку. Причина – низький експортний паритет.

Важливо! Компанії, які продовжують отримувати дохід, зберегли рентабельність завдяки пільговій ставці податку на видобуток.

Що ще відомо про постачання до Індії?