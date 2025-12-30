Загрожує колапс: головний перевізник Росії тріщить під тиском війни
- Російська залізниця планує значно скоротити інвестиції через фінансові труднощі, зокрема на закупівлю вагонів і локомотивів та фінансування будівництва.
- Криза викликана обвалом вантажних перевезень, західними санкціями, падінням експорту, скороченням промислової активності та збоями в логістиці.
Російський залізничний монополіст тоне у фінансових проблемах. Криза у "РЖД" поглиблюється з кожним місяцем і змушує компанію жорстко урізати витрати навіть на базові потреби.
Як російська залізниця урізає витрати?
Інвестиції російської залізниці у 2026 році скоротяться на чверть – до 713,6 мільярда рублів, що складає понад 9 мільярдів доларів, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Дивіться також Занепад навіть у сильних секторах: що відбувається з економікою Росії
Через фінансові труднощі РЖД наступного року планує урізати інвестиції у ключові потреби залізниці:
- на закупівлі вагонів і локомотивів – до 37%;
- фінансування залізничного будівництва – 20%.
Головна причина скорочення інвестицій – обвал вантажних перевезень залізницею, які були основою доходів компанії. Він став найбільшим за останні 15 років.
Проблеми виникли внаслідок низки причин, які у підсумку призвели до системної у затяжної кризи на російській залізниці. Цьому сприяли:
- західні санкції;
- падіння експорту;
- скорочення промислової активності підприємств;
- та збої у логістиці РЖД.
Коли навіть така структура погрузла з боргах, це свідчить про глибокі структурні ризики для всієї економіки Росії. Криза системоутворюючих компаній показує, що запас міцності Росії не безмежний, і економічні наслідки війни ставатимуть дедалі відчутнішими,
– наголосили у ЦПД.
Зауважте! Російська залізниця (РЖД) є одним із найбільших підприємств Росії. Саме вона транспортує основний обсяг потоків сировини, промислових вантажів і військових вантажів.
Як російська влада рятує залізницю?
Через падіння доходів борг РЖД вже сягнув 4 трильйонів рублів, або 50,8 мільярда доларів, пише Reuters. Більшість боргів залізниці припадає на державні банки.
Наразі, за інформацією джерел видання, російський уряд шукає спосіб порятувати підприємство. У Кремлі розглядають такі кроки:
- підвищення тарифів на вантажні перевезення;
- збільшення обсягів державних субсидій компанії;
- зниження податків для залізниці;
- та навіть використання коштів Фонду національного добробуту.
Ще один варіант – перетворення 400 мільярдів рублів боргу компанії на акції.
Варто знати! У фінансовому звіті за перше півріччя 2025 року РЖД вказала чистий борг у розмірі 3,3 трильйона рублів. Тобто лише за пів року він зріс майже на 0,7 трильйона рублів.
Як РЖД розв'язує фінансові проблеми?
Фінансові негаразди на залізниці Росії тривають уже не перший рік. Через дефіцит коштів компанія з майже 700-тисячним штатом запроваджувала для працівників центрального офісу неоплачувані додаткові вихідні – по три дні щомісяця.
Паралельно керівництво було змушене суттєво урізати інвестиційну програму – майже на 40%. Під скорочення потрапили й масштабні інфраструктурні проєкти. Зокрема, заморозили розширення Байкало-Амурської магістралі та Транссибу, які мали забезпечити зростання перевезень сировини в напрямку Китаю.
У пошуках додаткових доходів російська компанія дійшла навіть до дрібної економії: постільна білизна в плацкартних вагонах більше не входить у вартість квитка і продається окремо за додаткову плату.